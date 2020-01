Daniele Dal Moro sul Trono di Uomini e Donne: “La bellezza non mi basta”

Daniele Dal Moro si presenta a Uomini e Donne Magazine: chi è il nuovo tronista e cosa cerca

Da giorni è ufficiale: Daniele Dal Moro sbarca a Uomini e Donne. Per il dating show di Canale 5 siederà sul trono, un importante spazio nel quale potrà magari incontrare l’anima gemella. E chi l’avrebbe mai detto!

L’imprenditore veronese pareva ritroso alla partecipazione nel programma, ma qualcosa deve avergli fatto cambiare idea. Magari la consapevolezza che Martina Nasoni, la ragazza conosciuta durante la precedente esperienza televisiva al Grande Fratello 16, non è il grande amore.

In molti ci contavano sul flirt nato nella Casa. Lontani dalle telecamere, i due sembravano aver abbandonato qualsiasi remora e invece Daniele Dal Moro ha preso i telespettatori in contropiede. Sulle colonne della rivista di Uomini e Donne, l’ex dursiano si racconta. A suo dire, è un ragazzo egocentrico e carismatico. Gli piace affrontare la vita di petto, una persona curiosa e alla perenne ricerca di stimoli.

Fiume di polemiche

Pronto ad assaporare appieno l’esperienza, Daniele Dal Moro stavolta troverà magari la donna della sua vita. Chiunque intenda corteggiarlo è meglio però abbia abbastanza personalità perché ha carattere da vendere ed anche per tale motivo, una volta lasciato il GF, sono sorte varie polemiche attorno al 29enne.

Un’altra dote utile alle corteggiatrici è l’autoironia: spesso e volentieri l’imprenditore veronese lancia battute provocatorie. Tipo quelle fatte partire all’indirizzo della ragazza dal cuore di latta, stuzzicata in differenti circostanze.

Daniele Dal Moro: le prime frequentazioni

Un comportamento non andato giù al coinquilino Gennaro Lillio, reduce da forti dichiarazioni contro Dal Moro, descritto addirittura come viscido e meschino. Il modello partenopeo imputa a Daniele di reclamare solo notorietà, e sarà facile pensarlo pure nei riguardi delle future spasimanti in studio.

Dal Moro spiega di desiderare una donna buona, dolce, sensibile e inoltre desidera stabilità. Non gli basta la bellezza: conta molto altro. Maria De Filippi e la squadra della conduttrice lo soddisferanno?

Dalle anticipazioni emerse relative ad Uomini e Donne, il giovane sta attualmente frequentando Caterina e Giulia. Con la seconda è già riuscito un po’ ad aprirsi, sviscerando una parte del suo tormentato passato.