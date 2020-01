Alfonso Signorini: nega il Grande Fratello Vip 4 a un popolare volto Rai

Alfonso Signorini: nel reclutare il cast del Grande Fratello Vip 4, il conduttore avrebbe respinta l’auto candidatura di una nota collega in Rai

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini scoppiano parecchie polemiche e altrettanto fuori. L’ultima in ordine cronologico riguarda il cast, chiuso da diverso tempo ormai e che, salvo ingressi in corso (come avvenuto in passato), non prevedrà nuove aggiunte.

Sulla trasmissione di Canale 5 emergono intanto indiscrezioni scottanti, molto chiacchierate dal popolo del web e non solo. Ebbene, la nota firma di gossip Alberto Dandolo parla del desiderio esternato da Maria Teresa Ruta nel varcare la caratteristica porta rossa.

Proposta rispedita al mittente

Stando all’articolo firmato Dandolo su Oggi, il reality di Alfonso Signorini sarebbe stato, secondo la popolare conduttrice, un’opportunità magnifica per rilanciare definitivamente la propria carriera.

Qualora fosse davvero entrata non sarebbe stata la sua prima partecipazione in un programma del genere. In precedenza ha partecipato infatti a Pechino Express, lo show avventuriero trasmesso da Rai 2, peraltro vincendolo.

Se Costantino della Gherardesca aveva avallato l’approdo di Maria Teresa Ruta, stavolta Alfonso Signorini avrebbe respinto l’autocandidatura. Un sonoro no capace di rattristare parecchio la diretta interessata, capace però di rimettersi subito in piedi. Sempre nella rubrica curata da Alberto Dandolo, si apprende l’ipotetico piano b della Ruta.

Nonostante la delusione rimediata, forte del carattere che tutti le riconosciamo, la conduttrice punta alla chiamata di viale Mazzini. Difatti, il giornalista scrive di un interesse manifestato a mamma Rai, nella speranza di prendere la guida di un programma interamente suo. E chissà, magari sarà questa la volta buona.

Alfonso Signorini sbarra la porta

Il giornalista Alberto Dandolo segnala infine un altro aspetto: ormai Maria Teresa, in attesa della chiamata così tanto agognata, è praticamente una presenza fissa in tv, a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Dunque, la Rutaè già in buoni rapporti con i vertici dirigenziali del servizio radiotelevisivo pubblico. Resta ora da scoprire se la considerino idonea a tirare le redini di un format cucitole su misura.