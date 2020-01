Vanessa Incontrada, niente Sanremo 2020: “Non voglio parlarne”

Vanessa Incontrada esclusa da Sanremo 2020: la risposta alla decisione

Ben 10 donne affiancheranno Amadeus a Sanremo, nessuna di loro sarà però Vanessa Incontrada. Se n’era parlato parecchio, i telespettatori (o almeno buona parte) si auguravano che il popolare conduttore ravennate la chiamasse in squadra. Richieste vane.

In questa edizione dal sapore molto pop – avvalorato dalle annunciate Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello – la presentatrice spagnola sarebbe sembrata, a quanto pare, un pesce fuor d’acqua. Come avrà reagito la diretta interessata?

Vanessa Incontrada ha convinto numerosi telespettatori nel corso di 20 anni che siamo italiani, show affidatole in coppia con Gigi D’Alessio. Un momento ha riscosso particolari consensi, ovverosia il monologo sulla perfezione, recitato senza riuscire a trattenere le lacrime.

Sarebbe stato piacevole vederle calcare l’Ariston e magari sentirle nuovamente ripetere le splendide parole pronunciate mesi fa. Purtroppo, il direttore artistico della 70° edizione ha deciso diversamente, meglio dunque farsene una ragione.

Come una Madre

Da domenica 2 febbraio Rai 1 trasmetterà per tre settimane Come una Madre. Protagonista Vanessa Incontrada, presente durante la conferenza stampa della fiction. Gli inviati di TVBlog volevano strapparle una dichiarazione riguardo alla nomina delle vallette della kermesse canora e la sua esclusione. Ma l’interpellata ha glissato in quanto – ha spiegato – non è la sede opportuna per parlarne.

Vanessa Incontrada tiene il profilo basso

Che ci sia rimasta male? Oppure il nutrito parterre di vallette le avrebbe impedito di ritagliarsi il giusto spazio? Restano in piedi entrambe le ipotesi. Richiamando le parole di Amadeus, guidare Sanremo è il sogno di chiunque faccia il suo mestiere, pertanto un eventuale delusione di Vanessa risulterebbe assolutamente comprensibile.

Alzare i toni non avrebbe d’altra parte sortito benefici e poi Vanessa Incontrada si è sempre distinta per la capacità di rimanere al proprio posto.

In fin dei conti, gli organizzatori del Festival hanno ugualmente le loro gatte da pelare. Poche ore fa Elisabetta Gregoraci ha attaccato Nicola Savino, reo di averla lasciata fuori da l’Altro Festival, a causa – così lei sostiene – dell’ex marito Flavio Briatore, noto simpatizzante di destra.