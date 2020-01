Paola Caruso offesa dal GF Vip 4: “Pupo e Barbara Alberti dementi”

Paola Caruso: lo sfogo contro Barbara Alberti e Pupo dopo il confronto con Ivan Gonzalez

Paola Caruso scatenata nel doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 4, finora un successo negli ascolti. Merito, anche e soprattutto, del caos già creato dentro la casa più spiata d’Italia. Un clima ‘tutti contro tutti’ che, se non giova al clima respirato dai concorrenti, spinge in alto gli ascolti.

Mercoledì scorso Alfonso Signorini, il nuovo conduttore del programma, ha spedito dentro Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro recentemente nota per le disavventure sentimentali. Da Francesco Caserta, il presunto padre del suo Nichelino, a Moreno Merlo, il fidanzato “arrivista”, la vita della bionda showgirl pugliese ricorda le migliori soap opera.

Freddezza totale

Paola Caruso ha varcato la soglia per dirgliene quattro all’ex tronista. In passato i due avrebbero avuto un flirt passeggero, ma la frequentazione non si è mai trasformata in una vera e propria relazione. La pugliese ha accusato perciò lo spagnolo di non lasciarsi mai sentimentalmente coinvolgere nei rapporti con le donne.

Lui ha respinto la tesi, rammentandole come tra di loro non ci sia mai stato nulla di fisico. Concluso il botta e risposta, diversi partecipanti del reality hanno ironizzato sull’intervento della soubrette. In particolare si è distinta Barbara Alberti, secondo cui una donna del genere non andrebbe assaggiata neanche con una forchetta.

Anche Pupo, opinionista della trasmissione di Canale 5 insieme a Wanda Nara, ha lanciato una battuta: non la toccherebbe nemmeno lui una così, incapace di starsene in silenzio.

Paola Caruso: un diavolo per capello

Queste affermazioni hanno innervosito Paola, autrice di una Instagram story dove si dice offesa soprattutto perché certi commenti sono arrivati solamente a distanza di pochi minuti da una lunga discussione sul tema della violenza contro donne a seguito dei commenti di Salvo Veneziano, immediatamente squalificato.

La Caruso ringrazia tutte le persone educate e coerenti disposte a segnalarle l’episodio della Alberti e di Pupo, chiamati sarcasticamente signori: pensa si qualifichino da soli.

Vanno avanti un’ora a rivendicare il rispetto nei confronti delle donne e loro finiscono in tale maniera. In sua difesa sono intervenute due ex concorrenti della Pupa e il secchione, Francesca Cipriani ed Elena Morali, solidali attraverso delle story.