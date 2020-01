Manuel Galiano, ha trovato l’amore dopo Giulia Cavaglia? “Sì, lo amo”

Manuel Galiano ha trovato l’amore dopo la breve storia con Giulia Cavaglià: l’ex corteggiatore risponde alla domanda di un fan

A Uomini e Donne il rapporto tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià fece un gran parlare. Quei giorni appaiono ormai parecchio lontani ed entrambi gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi percorrono la loro strada.

Se ricordate bene, lei durante l’esperienza negli studi televisiva si sedette sul trono dopo la scelta di Lorenzo Riccardi, il quale le aveva preferito l’altra spasimante, Claudia Dionigi. Allora Manuel ricopriva invece il ruolo di corteggiatore, subito messo in discussione per i sentimenti realmente provati verso la ragazza.

Una volta concluso il percorso, Giulia e Manuel abbandonarono come una coppia gli studi, lasciando di sasso Giulio Raselli, poi diventato tronista del popolare programma presentato da Maria De Filippi.

Fine sancita dal tradimento

Salutate le telecamere, Manuel Galiano ruppe quasi subito con Giulia. Uscite delle segnalazioni riguardo a tradimenti da lui commessi, avvenne la rottura, senza che siano poi seguite riconciliazioni. Attualmente l’avvenente piemontese è felicemente fidanzata insieme a Francesco Sole, mentre Galiano sembra non abbia ancora una nuova compagna.

Nelle scorse ore VeryInutilPeople ha parlato di un’ipotetica dolce metà recentemente incontrata. Secondo quanto sostenuto dal portale, Manuel Galiano sarebbe rimasto folgorato da una giovanissima ragazza, tale Mikela. Lo scorso ottobre i due avrebbero stretto un primo contatto via social.

La presunta dolce metà dell’ex corteggiatore compirà tra poco 21 anni, ha origini libanesi e tifa in modo sfegatato la Juventus. Passato un periodo iniziale lontano dagli occhi degli indiscreti, domenica scorsa delle persone li avrebbero pizzicati insieme e in atteggiamenti intimi in alcuni locali di Milano.

Manuel Galiano e la presunta love story

Mikela Miki, nata in Albania il 20 gennaio 1995, è una modella e influencer, seguita sulla sua pagina Instagram da oltre 85mila seguaci. Dotata di un fisico esplosivo e di uno sguardo magnetico, ha rubato il cuore a Galiano? Nope.

Manuel ha smentito sul social fotografico di essere sentimentalmente impegnato. Alla domanda di utente se abbia davvero trovato l’amore, risponde sì, ama… mangiare, con tanto di faccina che ride.