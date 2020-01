Carlo Pietropoli, Uomini e Donne: l’opinione su Cecilia, Marika e Marianna

Carlo Pietropoli confessa le prime impressioni sulle corteggiatrici Cecilia, Marika e Marianna, conosciute a Uomini e Donne

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Pronti via e il bel barista ha subito infiammato lo studio, scontrandosi con Lorenzo Riccardi, oggi opinionista nel dating show di Canale 5.

Come per qualsiasi suo predecessore l’obiettivo resta incontrare l’anima gemella. Ed è ciò di cui parla il protagonista del Trono Over fra le pagine di Uomini e Donne Magazine Ufficiale. Si definisce una persona timida, perciò gestire quanto accade davanti alle telecamere gli risulta difficile. Oggi però sta molto meglio, rispetto al debutto.

Ha iniziato questa avventura carico, sorridente, pieno di buoni propositi, dopodiché sono sorti dei problemi nell’integrarsi, nel mostrare la propria vera natura. Non è stato semplice per Carlo Pietropoli acquisire dimestichezza nel ruolo. Ha inizialmente stentato. Adesso sente di essere più sciolto e lucido nelle scelte che prende.

A 100 all’ora

Carlo Pietropoli intende vivere intensamente l’esperienza e le forti reazioni avute lo dimostrano. Nell’ultima puntata del Trono Over andata in onda sa di aver sbagliato i modi, ma lì per lì si è sentito preso in giro dalle corteggiatrici.

Nei loro confronti si era esposto e stava pensando di costruire qualcosa. Da certe ragazze ha sentito di essere stato preso in giro e così sperava di spingerli a immaginare di suscitare reazioni più vere, deluso di aver perso tempo.

Carlo Pietropoli: l’idea sulle corteggiatrici

Fortunatamente delle pretendenti in studio gli stanno dimostrando di credere nel percorso. Tre nuove conoscenze gli hanno trasmesso in particolare sensazioni positive. Con Cecilia Zarrigo gli piace stare: i sguardi e i gesti gli dimostrano comprensione di certi lati caratteriali.

Con Marianna Vertola c’è tanta chimica, ha un bel modo di fare ed è splendida. In poco tempo ha saputo farlo stare bene, con gesti non scontati da lui apprezzati. Poi, lo ha incuriosito Marika Carli, prova forte stima verso la sua storia e la sua persona: quando gli parla rimane affascinato. Ciascuna delle spasimanti ha qualcosa che gli ricorda la personalità delle sue ex fidanzate.