‘Non sto bene, devo fare una visita…’: Beatrice Valli preoccupa per la sua gravidanza

La difficile gravidanza di Beatrice Valli

A distanza di tempo Beatrice Valli è tornata a parlare della sua terza gravidanza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato che l’ultimo periodo è stato particolarmente difficile perché lle sono mancate le forze.

Per questa ragione nei prossimi giorni si dovrà sottoporre ad una particolare visita per capire se ci sono problemi nella gestazione. Di recente l’abbiamo vista festeggiare il suo compleanno, ma ora il medico le ha consigliato assoluto riposo.

In uno sfogo social avuto settimane fa, la compagna di Marco Fantini aveva detto che questa gravidanza è differente rispetto alle precedenti. Ora la ragazza ha voluto rispondere ad alcune domande che i seguaci le hanno fatto su Instagram.

L’ex corteggiatrice del Trono classico risponde alle domande dei follower

Dopo aver spiegato ai follower dei problemi legati alla gravidanza, Beatrice Valli è tornata a parlare di questo argomento. A una domanda di un seguace, la compagna di Marco Fantini ha detto di essere stanca e debole. Poi ha riferito che sarà visitata a breve perché non si sente bene.

Ovviamente ha mostrato tutta la sua preoccupazione per l’esito, rivelando che il ginecologo le ha consigliato di stare a letto e non alzare nulla di pesante. Parole che hanno fatto preoccupare tutti coloro che da anni la seguono sul social network. Ricordiamo che la ragazza ha trovato la popolarità grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Beatrice Valli parla di casa e matrimonio

Durante il suo lungo sfogo su Instagram, Beatrice Valli non ha parlato solo di gravidanza. La ragazza, infatti, ha accennato ai follower che nei prossimi mesi farà vedere il progetto della nuova casa. Abitazione che condividerà con il compagno Marco Fantini e i loro figli, uno avuto dalla precedente relazione, la femminuccia e quella che deve arrivare.

Per quanto riguarda il matrimonio, per il momento i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno progetti in merito. Per adesso le cose prioritarie sono i figli e il loro nido d’amore.