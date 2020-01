Tempesta d’amore, puntate 19-25 gennaio: Eva ha un malore

Grandi colpi di scena nelle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda dal 19 al 25 gennaio 2020. Jessica porta avanti il piano per rapire la piccola Luna e le circostanze saranno ancora più favorevoli quando scoprirà che Natasha i prenderà cura della piccola.

Romy invece apprenderà con un certo stupore che Lucy ha cancellato il messaggio di Paul. Le due sorelle finiranno per avere un litigio molto acceso.

Anticipazioni Tempesta d’amore: L’idea di Lucy

Nelle puntate settimanali della soap opera tedesca, vedremo Denise essere preoccupata per la situazione che si è venuta a creare dopo il furto dei dipinti. Tuttavia, pare che ci sia qualcosa di più grave sotto.

Lucy deve trovare casa e la donna avrà un’idea a dir poco geniale. Romy e Paul invece faranno finalmente pace. Colpo di scena durante una serata come tante altre. Eva infatti confesserà a suo marito di aspettare un bambino, come reagirà?

Luna si salverà grazie ad Henry, che libererà anche Natasha. Jessica invece dovrà fare i conti con le sue ultime mosse e non sarà affatto facile. Le anticipazioni di Tempesta d’amore della prossima settimana inoltre, svelano che Denise sarà in crisi perché non riesce a trovare un’occupazione. La donna non sa che dovrà tenere gli occhi aperti anche da Annabelle.

Annabelle contamina le bevande

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, possiamo svelarvi che durante la festa di paese Annabelle penserà bene di avvelenare le bevande. Cosa accadrà ora? Nel frattempo, Romy perdonerà Lucy e tra le due sembrerà essere tornata la pace.

Il piano di Denise potrebbe avere un esito insperato, in quanto il bicchiere contenente il veleno finirà nelle mani di un ospite. Successivamente, Robert avrà una crisi di gelosia vedendo l’odiato Christoph accanto alla moglie. Annabelle invece cercherà di scoprire chi ha bevuto la bevanda avvelenata, in modo da somministrargli l’antidoto.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore della prossimi settimana raccontano inoltre che Robert troverà il coraggio di chiedere ad Eva una cosa a dir poco sconvolgente. Purtroppo, l’ospite ignaro di aver bevuto il veleno, morirà prima che Annabelle lo trovi. Poco dopo, Eva avrà un malore e sarà preoccupata di poter perdere il bambino.

I colpi di scena non finiranno qui, perché Paul chiederà a Romy di adottare Luna. La donna reagirà in maniera inaspettata. Infine, nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 gennaio 2020, Werner consiglierà Fabien in merito al regalo perfetto da fare a Valentina, che presto compirà 18 anni.