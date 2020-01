Jessica Rizzo, ecco come è diventata una pornostar

Jessica Rizzo si racconta e rivela come è diventata una pornostar, ha iniziato con gli scambi di coppia

Intervistata da Dagospia la famosa pornostar Jessica Rizzo intervistata si è lasciata andare a delle confessioni sulla sua carriera. La pornostar oggi ha 54 anni e dopo aver girato 250 pellicole a luci rosse confessa come ha iniziato. In passato è stata una delle attrici più richieste dai registi hard e sapere che la sua carriera è iniziata quasi per caso stupisce.

Come lei stessa ha detto nell’intervista, è entrata nel mondo dell’eros per caso e prima non avrebbe mai pensato di farne parte. Tuttavia, all’epoca lei era già una donna sessualmente libera, anche se era sposata, amava trasgredire ma era sempre molto riservata e non voleva esporsi.

Quello che è accaduto dopo non lo avrebbe mai potuto prevedere. La svolta nella sua vita avvenne attorno alla fine degli anni ’80. Lei e il marito amavano filmarsi con una telecamera mentre facevano sesso, si sentivano più eccitati e quando si rivedevano avevano di nuovo la voglia di farlo.

Jessica Rizzo iniziò la carriera di pornostar per caso

Quel modo di fare per loro era diventata un’abitudine e non riuscivano più a farne a meno. Da qui hanno iniziato a desiderare altro e quindi hanno aperto ad altri la possibilità di farlo e continuare a riprendersi. Gli scambi di coppia proseguivano e un giorno degli amici li informarono che un regista era alla ricerca di coppie per girare dei filmini amatoriali.

Lei e il marito, adeguatamente abbigliati con maschere e parrucche, si proposero e si lanciarono in questa avventura per divertimento. Nemmeno per idea balenò loro in mente il pensiero che potesse diventare una professione.

Purtroppo, però, non tutto andò come previsto e presto le precauzioni prese per non farsi riconoscere non ebbero più motivo di esistere. Infatti, una locandina esposta a Fabriano nel 1991 rivelò a tutti chi era la pornostar. Il nome di Jessica Rizzo era sulla bocca di tutti e scoppiò lo scandalo.

Da scandalo a star dell’hard

Tutti, anche con la mascherina e la parrucca, la riconobbero e la madre, disperata, le chiese se era davvero lei. Ovviamente lei negò tutto, ma la notizia corse veloce e dopo aver lasciato il paese si diffuse in tutta Italia. Così lei parlò con il marito e decisero che era ora di dire la verità.

Non aveva senso camuffarsi, oramai tutti sapevano, e così ebbe inizio quella che divenne la professione per Jessica Rizzo. Arrivarono interviste, ospitate, proposte, insomma, ci fu un altro boom decisamente vantaggioso dal punto di vista economico.