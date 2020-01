Elisabetta Gregoraci replica a Nicola Savino: “Io avvilita, non lui. Incommentabile!” Attacca anche Amadeus

Giunge la replica di Elisabetta Gregoraci verso Nicola Savino, ma anche verso Amadeus per essere stata esclusa dall’Altro Festival

Continuano le polemiche su Sanremo 2020. Oltre alla bufera scoppiata per le parole di Amadeus sulle donne adesso c’è anche l’esclusione di Elisabetta Gregoraci da “Altro Festival”, programma che la showgirl avrebbe dovuto condurre insieme a Nicola Savino.

Per la showgirl si tratta di una svolta non accettabile e non ha potuto fare a meno di sfogarsi sui social per manifestare la sua disapprovazione. Repentina però è giunta la risposta di Savino, che ha detto di essere avvilito per quanto accaduto.

Il termine usato da Nicola Savino però non è piaciuto a Elisabetta Gregoraci, perché se c’è qualcuno che dovrebbe essere avvilita quella è proprio lei. Per l’ex moglie di Flavio Briatore non è un buon momento, e quanto successo l’ha veramente messa giù di morale.

Elisabetta Gregoraci non ha gradito l’esclusione

In un’intervista a LaPresse la Gregoraci ha rivelato di essere frastornata per quello che è accaduto e che tutto si è svolto tra smentite di parte e mezze risposte. Lei però non ci sta e vuole fare chiarezza, quindi attacca anche Amadeus.

La Gregoraci ha detto infatti di essere stupita che il conduttore non sapesse che lei era in trattativa per condurre l’altro Festival insieme a Nicola Savino. Per la showgirl c’è qualcosa che non torna e vorrebbe capire cosa.

Per evitare di essere fraintesa, la Gregoraci ha anche aggiunto nell’intervista che lei è capace di accettare i no, a patto che siano motivati. E comunque sia, lei non crede che il conduttore del Festival fosse all’oscuro della sua trattativa.

La Gregoraci attacca Savino e Amadeus

La Gregoraci non ha esitato ad attaccare Nicola Savino e Amadeus ed è sicura di quanto ha detto. A riprova di tutto c’è anche la testimonianza del suo manager, Durante, che aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della sua partecipazione al Festival.

Invece è stata liquidata l’ultimo giorno, senza motivi specifici che possano giustificare tale decisione. Dopo quanto accaduto, la showgirl con amarezza ha detto che probabilmente tutto questo è successo per una questione politica.

Ebbene, secondo lei essere di destra in un programma di sinistra è inammissibile. Non è d’accordo con lei Nicola Savino, ma lei si infuria e dice che il suo no non è commentabile. Lei ha comunque la coscienza a posto e ha ribadito che non è affatto interessata alla politica.