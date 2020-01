‘Stai attento, stai mandando la Rai in bancarotta…’: Flavio Insinna, l’ultimatum di una fan [FOTO]

Flavio Insinna a L’Eredità nonostante le critiche

Ogni giorno alle 18:45 c’è un appuntamento fisso su Rai Uno, ovvero quello con L’Eredità, lo storico game show condotto da Flavio Insinna. Quest’ultimo da un paio di stagioni ha preso le redini del quiz tv che da anni era nelle mani del compianto Fabrizio Frizzi.

I vertici di Viale Mazzini hanno scelto lui come erede anche se in molti non sono d’accordo con tale decisione per via di quello che è accaduto ad Affari Tuoi. Ricordiamo che in quel periodo l’attore romano maltrattò verbalmente dei concorrenti è tutto venne a galla grazie a dei fuori onda trasmessi a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci è che sollevarono un polverone mediatico.

L’avvertimento all’attore romano e ai vertici della Rai

Questa settimana i telespettatori de L’Eredità hanno avuto modo di vedere all’opera una campionessa molto preparata. Stiamo parlando di Chiara, un’insegnante che arriva dalla provincia di Firenze. La donna è riuscita a vincere a La Ghigliottina per due giorni consecutivi per un totale di 180 mila euro.

Con questa somma la Rai in questi quattro mesi di programmazione ha sborsato più di un milione di euro a 12 concorrenti. Per questa ragione una fan di Facebook ha avvisato Flavio Insinna di stare attenti perché con tutte queste Vittore la Rai potrebbe andare in bancarotta. (Continua dopo la foto)

Gli ascolti topo del game show di Rai Uno, L’Eredità

A parte questo avvertimento sul social network, Flavio Insinna si sta godendo il successo che sta ottenendo L’Eredità. Infatti il game show del preserale di Rai Uno, che ha raggiunto la maggiore età, dal lunedì alla domenica vince sempre la sfida degli ascolti.

Né Gerry Scotti con Caduta Libera e Conto alla Rovescia, è nemmeno Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro! riescono a batterlo. Tuttavia da quando quest’ultimo è tornato su Canale 5, l’attore capitolino ha iniziato a preoccuparsi un po’. Il gioco col mini-mondo, infatti, ha raggiunto il 20% di share.