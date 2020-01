Velvet Collection 2, anticipazioni lunedì 20 gennaio 2020

Continua la messa in onda di Velvet Collection 2, la fiction ambientata negli anni ’60 che racconta le vicende di famiglie ricche e dedite al mondo dell’alta moda. Lunedì 20 gennaio 2020 andrà in onda su Rai Premium la terza puntata, composta da tre episodi.

Protagonista sarà Juliette, in quanto il suo segreto verrà alla luce, non senza conseguenze. Inoltre, la vera identità di Mateo sarà in pericolo per colpa di Mateo, deciso a metterlo nei guai. Cosa succederà?

Velvet Collection 2, anticipazioni del 20 gennaio: Jonas scopre il segreto di Juliette

Nel terzo episodio della fiction, Raoul vorrà vedere i suoi amici, mentre Mateo sarà nei guai in quanto Omar potrebbe svelare chi è veramente. Inoltre, arriveranno Cristina e la nipote di Marie, destinate a movimentare ancora di più le acque. Stando alle anticipazioni inoltre, don Emilio farà visita a Perdo, portando una novità che potrebbe stravolgere la vita dell’uomo.

Come svelano gli spoiler di Velvet Collection 2, il segreto di Juliette verrà alla luce e a scoprirlo sarà proprio Jonas. Non è difficile immaginare che le conseguenze saranno importanti, anche per le rispettive famiglie. Nel quinto episodio della fiction inoltre, gli spettatori scopriranno che Velvet potrebbe avere un’altra possibilità.

Tuttavia, Clara sarà molto decisa nel dettare le sue condizioni ad Omar. Infine, un ritorno inaspettato farà tremare i nostri protagonisti. Si tratta di Dona Blanca, che deciderà di lasciare Cuba. Infine, Juliette si farà coraggio e sceglierà di vuotare il sacco in merito alle vicende che l’hanno vista protagonista nella scuola parigina.

Velvet Collection 2, dove vedere le puntate

Memore del grande successo di Velvet, fiction andata in onda sulla Rai e campionessa di ascolti, è stato rilasciato uno spin-off che racconta il prosieguo delle vicende. Le puntate di Velvet 2 saranno disponibili su Rai Premium.

I primi tre episodi sono andati in onda lunedì 13 gennaio e sembrano aver avuto un buon successo di pubblico. Lo spin off si compone di dieci puntate in totale, suddivise in tre episodi ciascuna. In programma ci sono quattro appuntamenti in prima serata, l’ultimo dei quali andrà in onda il 13 febbraio 2020.