Scandalo Maria De Filippi, lite furiosa dietro le quinte, pugni, parolacce e cose gettate in aria: ‘Sei una me*da’ [FOTO]

Classe ribelle ad Amici di Maria De Filippi

Dallo scorso novembre ha preso il via la 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In poco meno di tre mesi nella scuola televisiva sono successe tante cose positive, ma anche negative.

In questa stagione i ragazzi del talent show sembrano essere molto irascibili e puntata dopo puntata i telespettatori hanno imparato a conoscere il loro temperamento abbastanza acceso. La maggior parte di loro sembrano odiare le regole della trasmissione e vogliono fare di tutto per non rispettarle, ovviamente in quel caso sono soggetti a delle punizioni.

La rabbia di Javier nel talent show di Canale 5

Durante la registrazione dell’ultima puntata del sabato di Amici 19 un allievo in particolare ha completamente perso le staffe lasciando tutti a bocca aperta. Stiamo parlando del ballerino spagnolo Javier.

Quest’ultimo ha più volte mostrato insofferenza all’interno del talent show di Maria De Filippi, tanto che in queste settimane si è lasciato andare a pianti dirotti e a momenti di nervosismo. Con molta probabilità la pressione di essere l’unico danzatore di danza classica della scuola è tanta. In più c’è da dire che la professoressa Alessandra Celentano non collabora, continuando a riporre nel giovane aspettative molto alte.

Quindi, sembra che durante la registrazione lo spagnolo non si sia presentato alla registrazione, decidendo di rimanere dietro le quinte nonostante sia stato chiamato più volte dagli autori e prof.

Il ballerino Javier nervoso dietro le quinte

Javier sembra sia arrivato al limite di sopportazione al punto di aver deciso di non presentarsi nello studio di Amici. A chiamarlo è stata la stessa padrona di casa Maria De Filippi, che ha sempre pregato gli allievi del talent show di mantenere un atteggiamento idoneo ed educato all’interno del programma Mediaset.

Il danzatore iberico, però, ha scelto di non trasgredire le regole e di ribellarsi anche nei confronti della conduttrice pavese. Si dice che dietro le quinte abbia avuto un forte sfogo del ballerino con tanto di calci e pugni agli armadietti e porte degli spogliatoi. Verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Javier?