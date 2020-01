Oroscopo Branko del 18 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 18 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. I nativi dell’Ariete devono ancora risolvere alcune incomprensioni, mentre le persone del Leone devono fare attenzione ai malanni stagionali. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 18 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Le incomprensioni nel gruppo in cui fate parte persistono ancora ma da lunedì tutto torna a splendere grazie a Sole in Acquario. Da quel segno Mercurio vi rende di nuovo pazzi d’amore ma dovete ancora riflettere un po’.

Toro – Da oggi inizia un nuovo ma breve periodo di preparazione e di organizzazione degli affari. Anche in famiglia non mancano problemi, non volete cedere su nessun punto. In amore dovete rinunciare a qualcosa.

Gemelli – Il nervosismo è l’unica costante della vostra vita. Marte opposto s’intromette nel matrimonio, invece, Venere è in contrasto con il pianeta e con voi. Certe difficoltà e insofferenze devono essere riviste, non è possibile che le colpe siano degli altri.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – La Luna in Scorpione vi premia e rende questa giornata piena d’amore. Mercurio è in ottimo aspetto e tocca il campo della creatività, magari riuscite a trovare parole per far capire quanto siete innamorati. Nuove storie per i cuori solitari.

Leone – Quando stabilite degli accordi dovete essere meno idealisti, se non volete complicazioni in primavera. Fatevi aiutare da un esperto di fiducia nel settore che serve e tenete sotto controllo la salute, malanni di stagione.

Vergine – Tutto ciò che arriva sotto il cielo del 2020, vi porta bene. Luna in Scorpione rende speciale il vostro amore. Per le nuove conquiste e i vecchi legami dovete ancora un po’ di pazienza, Venere e Marte sono ostili. I soldi ci sono, non sono sufficienti per soddisfare le esigenze dei figli e della famiglia.

Previsioni di sabato 18 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Rinnovate le promesse, dimostrate al vostro coniuge che i vostri sentimenti non sono cambiati. I single devono continuare a cercare nei dintorni. Il tempo della solitudine finisce lunedì, quando il Sole transita in Acquario.

Scorpione – Questa prima Luna dell’anno forma tre influssi ottimi per privato e contatti d’affari. Venere è in primo piano, Nettuno favorisce coloro che pensano al matrimonio e Giove annuncia figli. Con Mercurio-Urano dovete fare attenzione al sistema nervoso, vie respiratorie, spalle.

Sagittario – L’aspetto tra Mercurio-Acquario e Urano in Toro favorisce il campo del lavoro e degli affari. Aspettatevi nuovi eventi, che, però, possono creare tensione. Attenzione alla salute, evitate eccessi di ogni tipo.

L’oroscopo di Branko del 18 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa giornata regala forti emozioni. Nel campo professionale e privato dovete riprendervi dall’agitazione del cambio di Luna negli ultimi due giorni. Ora la Luna apre nuove possibilità nel lavoro, affari, mentre Giove e Venere vi portano fortuna e amore.

Acquario – Ci sono ancora delle questioni in sospeso che dovete rivedere con calma. C’è agitazione nei rapporti di lavoro a causa di Luna in Scorpione ma per voi è più importante la famiglia. Attenzione a ciò che dite.

Pesci – Il 2020 è iniziato alla grande grazie alla Luna nel segno che ha annunciato novità nella vita affettiva e importanti movimenti in campo professionale. Marte è ancora contro di voi, proseguono le sfide per il successo, ma il risultato sarà a vostro vantaggio. Sole in Capricorno e Luna in Scorpione chiamano amore e fortuna.