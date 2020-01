Michele Bravi, verso il processo con l’accusa di omicidio stradale

Michele Bravi sotto accusa per omicidio stradale racconta in tv il suo anno di dolore

È passato un anno dall’ incidente di Michele Bravi in cui perse la vita una donna di 58 anni, Rosanna Colia. Il cantante di X Factor ha passato un anno infernale per l’accusa di omicidio stradale e per le conseguenze dell’incidente che avrebbe provocato. Il noto artista mentre era in auto ha travolto una donna che era in sella alla sua moto.

La malcapitata ha perso la vita e anche quella del ragazzo ha subito un brusco cambiamento. E’ stato accusato di omicidio stradale perché è stato ritenuto responsabile di questo sinistro.

Una doppia tragedia per la famiglia della vittima, ma anche per il 24enne che in più occasioni ha raccontato il suo profondo dolore per quanto è accaduto. Il cantante in quest’anno si è ritirato in silenzio dal mondo del lavoro e dello spettacolo, allontanandosi proprio per cercare di riprendere contatto con se stesso.

Solo qualche tempo fa è tornato nuovamente sulla scena esibendosi su un palcoscenico, cosa che non faceva da diversi mesi. Non è stata una scelta semplice in quanto sta per iniziare il processo richiesto dal Pm del tribunale di Milano. L’udienza è stata fissata al 5 dicembre scorso e poi è stata rinviata.

L’incidente che Michele Bravi avrebbe causato

Il 22 novembre del 2018 il cantante Michele Bravi, che è diventato noto grazie al talent show Xfactor, avrebbe causato una profonda collisione mentre era alla guida di un’auto. La donna in sella alla sua moto ha perso la vita praticamente subito.

Secondo le ricostruzioni, potrebbe essere responsabile dell’omicidio stradale che è avvenuto a Milano. In pratica, il cantante stava guidando una macchina di una società di car sharing quando eseguì un’inversione a U vietata.

In quel momento era passata la donna che era in sella ad una Kawasaki. La malcapitata si è schiantata contro la portiera dell’auto guidata dal cantante.

La morte della 58enne e le conseguenze per il cantante

La donna fu anche trasportata all’ospedale, ma per lei non ci fu niente da fare a causa delle lesioni gravissime che aveva riportato. Meno di un’ora dopo lo scontro perse la vita.

Questo episodio ha cambiato per sempre il percorso di Michele Bravi, che da allora si è ritirato per mesi il rispetto alla sua carriera. Ha detto di volere del tempo: solo pochi mesi fa è tornato nuovamente alla ribalta sul palcoscenico!