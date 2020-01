Licia Nunez Grande Fratello Vip contro Eva Grimaldi: “Cos’ha più di me?”

Licia Nunez sotto i riflettori tra Imma Battaglia, Antonella Elia e Fernanda Lessa: un trio pieno di sorprese e polemiche

Licia Nunez torna a far parlare di sé nel chiuso del Grande Fratello vip. Dopo le nomination che aveva fatto, si chiarisce con Fernanda Lessa e succede però anche qualcosa con Antonella Elia.

In pratica, la ragazza non ha avuto vita facile finora nel corso della casa, dove è tornata a parlare di Imma Battaglia. Imma è la sua ex compagna, con cui aveva avuto anche un confronto all’interno della casa più spiata d’Italia: la donna è sempre per lei motivo di grande preoccupazione.

Quando aveva raccontato dei particolari della loro storia di fatto, era subito nato qualche problema con l’ex attivista politica. Adesso dopo anni in cui le due hanno vissuto una storia molto importante, racconta ancora con un po’ di dolore quelli che sono i rapporti con le.

Addirittura all’interno della casa ha anche voluto fare delle precisazioni sul matrimonio con Eva Grimaldi. Lei dice che in pratica Eva ha niente più di lei, se non la stessa età di Imma. La differenza di età con Licia, era il problema che le ha fatte dividere all’epoca. Non ha accettato l’accusa di Imma Battaglia che le ha detto di volersi fare della pubblicità usando il suo nome.

Lo scontro tragli avvocati di Licia Nunez e Fernanda Lessa

Intanto sono nati anche una serie di problemi tra gli avvocati di Licia Nunez e Fernanda Lessa. Infatti la ragazza ha definito l’influencer come una lesbica e quindi per i legali della attrice si tratta in realtà, di un’espressione omofoba assolutamente da evitare.

Il fatto che la bella Fernanda abbia usato questi termini potrebbe essere davvero molto grave secondo gli avvocati che chiedono l’intervento del Grande Fratello. Hanno chiesto l’espulsione della modella per discriminazione e probabilmente, di questa questione se ne parlerà molto presto.

La gelosia di Antonella Elia

L’amicizia tra Licia Nunez e Fernanda Lessa che è sbocciata nuovamente non è piaciuta tanto ad Antonella Elia che inizia ad essere un po’ gelosa. Infatti, i telespettatori del Grande Fratello vip sanno che ci sono un po’ di che ci sono un po’ di problemi.

Dopo le nomination e il chiarimento, Licia si è avvicinata a Fernanda Lessa e questa è una cosa che non è piaciuta molto ad Antonella. Elia. Le inizia a dare fastidio e lo ha detto già in più occasioni. A fare da paciere tra le due è stata Adriana Volpe.