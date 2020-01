Maria Elena Boschi, l’annuncio in diretta da Lilli Gruber che lascia senza parole

Maria Elena Boschi commenta in caso Gregoretti e poi svela alcune cose della sua vita privata

Nel corso di un’intervista nella trasmissione televisiva di La7 condotta da Lilli Gruber, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dice di essere ancora molto legata al suo fidanzato anche se i due si sono lasciati.

Una dichiarazione che è stata davvero inaspettata visto che la bella deputata non è mai molto disponibile a parlare della tua vita privata. Ha detto che si tratta di una sorta di autotutela.

Ha confessato anche che, quando le hanno chiesto in altre occasioni in maniera diretta se c’era ancora una relazione con il suo compagno, aveva risposto in maniera vaga proprio perché voleva tutelare anche lui.

Però adesso che le cose sono andate diversamente e ha deciso di dire la verità. Quando la giornalista ha incalzato per chiederle se è impegnata in questo momento, lei dopo un po’ di resistenza, ha detto di no.

Il commento di Maria Elena Boschi sul caso Gregoretti

Maria Elena Boschi, ex Ministro delle riforme, ha voluto anche commentare il caso Gregoretti per cui Salvini dovrà ricevere l’autorizzazione eventuale per andare a processo. Lei ha sottolineato che aveva chiesto anche al centrodestra di fare ulteriori approfondimenti.

Secondo la deputata, probabilmente non ci sono le basi per questo tipo di accusa, quanto piuttosto sembrerebbe una persecuzione fatta nei confronti di Salvini dai giudici.

Quello che è certo però è che non si è espressa particolarmente, si vuole lasciare alla magistratura il compito di dire se si tratta di un caso in cui Salvini è colpevole o innocente. Infatti, la cosa importante è secondo lei, cercare di garantire l’innocenza dell’imputato fino a prova contraria.

La critica al presidente del Senato

La deputata di Italia viva, capogruppo alla Camera, Maria Elena Boschi ha anche voluto sottolineare che non ha gradito l’atteggiamento della presidente del Senato Casellati che aveva deciso di votare anche lei in maniera tutt’altro che il rituale.

Quindi ha voluto sottolineare questo atteggiamento. Nel corso dell’intervista andata in onda su La7, ha anche spiegato che Italia Viva si sta concentrando sulle future elezioni ed ha come nemico i sovranisti e la destra.

Salvini rappresenterebbe un loro avversario. La deputata nelle scorse settimane si era anche raccontata ad un noto settimanale. Quindi rivelando alcuni suoi aspetti del carattere come quello della resilienza, che diceva di non sapere di avere. Gli ultimi sei anni stati molto importanti per lei da un punto di vista della carriera politica, ma dice di non essere cambiata molto.