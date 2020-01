‘Vai a ca**re, sei a ca**i tuoi’: Paolo Bonolis minacciato, ecco cosa è accaduto dopo Avanti un Altro

Paolo Bonolis minacciato sui social da un utente

Continua il grande successo di Paolo Bonolis con Avanti un Altro!. Il programma iniziato da circa una settimana ha portato già grandi ascolti alla rete. In questi giorni, però, una serie di eventi hanno portato il conduttore ad essere al centro di numerose polemiche.

In particolar modo, il marito della Bruganelli è stato accusato di aver lasciato le retini del gioco finale nelle mani di Luca Laurenti e per colpa sua, il concorrente non è riuscito a portare a casa il montepremi. Poche ore fa, invece, un utente direttamente sui social l’ha accusato di non avere un cuore e di fregarsene delle sue richieste. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Il marito della Bruganelli preso di mira da un uomo

Paolo Bonolis oltre ad essere amato in televisione è molto seguito anche sui social. Poche ore fa, sulla sua pagina ufficiale, Sonia Bruganelli ha pubblicato una clip aggiornando i propri seguaci sui prossimi casting.

Nulla di strano se il conduttore di Avanti un Altro! non fosse stato preso di mira da un suo follower. Un uomo, forse con seri problemi economici gli ha chiesto se conoscesse un hotel a poco prezzo dove trasferirsi o alloggiare. Più volte, leggendo i commenti ha cercato di attirare la sua attenzione ma non ricevendo risposta lo ha mandato a quel paese, rivolgendosi così in malo modo. Ecco la critica:

Avanti Un Altro a rischio chiusura?

Insieme a Luca Laurenti, Paolo Bonolis prosegue il suo successo a Canale 5 con Avanti un Altro!. Nell’attesa di nuovi progetti televisivi da parte del conduttore romano, dal 23 Gennaio ritornerà sempre sulla rete ammiraglia anche Gerry Scotti con Chi vuole essere Milionario?.

A tal proposito, un altro utente ha criticato il marito della Bruganelli accusandolo di contare poco in tv e di essersi fatto scavalcare dal suo collega. Per chi non lo sapesse, la nuova edizione del game show di Scotti andrà in onda in prima serata mentre Bonolis continuerà con il presereale.