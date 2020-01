Salvo Veneziano GF Vip 4 contro Fabio Testi. “Io maniaco sessuale? Se dovessi parlare…”

Salvo Veneziano si arrabbia molto contro Fabio Testi che gli ha dato del maniaco sessuale.

Dopo essere stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Salvo Veneziano non se la prende con Fabio Testi che nella casa gli avrebbe dato del maniaco sessuale. Inoltre, Salvo fa anche un’allusione specificando che se dovesse parlare a proposito proprio di Fabio Testi, ne potrebbe dire davvero tante.

L’ex concorrente del Grande Fratello è stato squalificato per le frasi che ha detto tu Elisa de panicis. Subito sui social network ha pubblicato dei messaggi in suo sostegno ma ha avuto però voluto anche rispondere a una frase che Testi ha detto all’interno del Grande Fratello vip 4.

Il concorrente sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo screenshot di un messaggio di un utente che gli ha raccontato quello che Testi ha detto nel corso della conversazione con alcuni coinquilini all’interno della casa più spiata d’Italia.

La rabbia di Salvo Veneziano contro Fabio Testi

Salvo Veneziano ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e il disprezzo per Fabio Testi. Quella frase che ha detto nei suoi confronti, non è stata vista in maniera positiva. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello pensava di aver trovato un amico.

Invece ha voluto sottolineare che se lui potesse dire tutto quello che ha detto il vip all’interno della casa, allora anche Testi potrebbe essere squalificato. Si è sentito ferito addirittura da dire che l’amicizia non esiste. Il concorrente del Grande Fratello ha ricevuto anche la solidarietà dei suoi followers.

In un’altra occasione i follower hanno anche voluto dire che alcuni non hanno avuto lo stesso trattamento che, invece l’uomoha avuto. Insomma proprio un bel patatrac quello che si è abbattuto sul siciliano che è finito al centro delle polemiche.

La polemica dopo l’eliminazione

L’eliminazione di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello vip 4 ha fatto molto discutere. Questo perché ha detto delle parole gravi nei confronti della bella influencer Elisa De Panicis.

Ora però, quello che è chiaro e che resta solo tanta amarezza. La decisione del Grande Fratello è stata presa e quindi Salvo, resterà fuori senza avere l’opportunità nemmeno di farsi sentire dai suoi compagni di avventura.