Conoscete la figlia di Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori? Ecco Vittoria stupenda come la madre (FOTO)

Rita Rusic dopo anni di assenza dal teleschermo è tornata per una grande occasione. Alfonso Signorini, l’ha voluta fortemente all’interno del Grande Fratello Vip e i fan sembrano aver apprezzato la sua presenza.

L’attrice è stata sposata per 18 anni con Vittorio Cecchi Gori ed insieme hanno due figli. In tanti però si sono chiesti chi è Vittoria che pare sia stupenda proprio come la madre.

L’amore tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono sposati nel 1983, dopo una conoscenza lampo. L’attrice, purtroppo non ha avuto una vita facile, infatti, durante l’adolescenza ha vissuto in un campo profughi riuscendo poi ad arrivare in Italia.

L’unione con il regista le ha cambiato per sempre la vita, non solo a livello economico ma anche perchè dal loro amore sono nati Vittoria e Mario Jr. La coppia è stata insieme per circa 18 anni, e per quasi dieci non si sono rivolti la parola.

Tutto è cambiato dopo il brutto malore di Vittorio, dove la ex moglie prendendo suo figlio ha sentito il bisogno di restargli accanto e mettere da parte tutto l’odio e il rancore che per anni li ha divorati. Oggi, proprio come si è visto durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, i due ex coniugi sono riusciti a trovare la serenità di un tempo.

Ecco Vittoria Cecchi Gori

Vittoria è la figlia maggiore di Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. Oggi è una splendida trentenne e vive la sua vita a Miami. La giovane guardandola con attenzione in alcuni tratti è molto simile alla madre, infatti, oltre ad avere lo stesso sorriso anche anche lo stesso colore di capelli. Continua dopo il post.

Dopo il divorzio dei genitori, Vittoria si è allontanata molto dal padre. Nello stesso tempo, però, non è mai mancata nel momento del bisogno. Infatti, quando nel 2017 Cecchi Gori rischio di perdere la vita, la figlia prese il primo volo per Roma lasciando immediatamente l’America. Insieme alla mamma e a Mario, non lo ha mai lasciato solo