Beatrice Valli incinta, preoccupati per la sua salute

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli è incinta del suo terzo bambino ed è molto stanca

Beatrice Valli e il suo fidanzato Marco Fantini aveva raccontato in diverse occasioni alcuni spazi della loro vita personale.

Il modello e influencer italiano, era stato proprio lui ad avvisare i follower che la donna è in attesa del terzo bambino. La famiglia si allarga, aveva detto il ragazzo e questo ovviamente aveva scatenato la gioia di tutti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata alla 22esima settimana. Ora ammette di essere particolarmente stanca ma non riesce a riposarsi perché già due figli piccoli. Infatti, ha una figlia con lo stesso modello e un altro figlio , nato da una relazione precedente. Gli impegni professionali però sono tanti e quindi non è facile restare a riposo.

La stanchezza sospetta di Beatrice Valli

La bella Beatrice Valli racconta di essere molto debole, stanca ed è per questo che ha voluto rispondere anche alle domande dei suoi follower su Instagram. Dice di non sentirsi particolarmente bene e le hanno detto di riposarsi in questi mesi, anche perché è una fase molto delicata della gravidanza.

La preoccupazione di Beatrice Valli per la gravidanza, va avanti oramai da diverso tempo. Lei stessa ha voluto dire ai suoi follower che vuole stare a riposo in attesa di una visita molto importante.

Ovviamente è speranzosa possa andare bene. Per adesso i due continuano a stare molto bene insieme ma non pensano al matrimonio. Sembra essere passato in secondo piano perché vuole dedicare prima tempo ai loro figli.

La coppia social tra amore e quotidiano

La coppia composta da Marco Fantini e Beatrice Valli è una delle più seguite sui social network. I due condividono vari tanti spazi della loro vita e a breve vogliono anche sistemare la casa proprio insieme a tutti i bambini.

Ci vuole ancora un po’ di tempo e la giovanissima mamma però sembra molto felice. Ora bisogna attendere l’esito della visita per capire se è tutto a posto, in modo tale anche da tranquillizzare i suoi cari e anche i followers. Intanto, il riposo forzato sembra oramai destinato ad essere l’unica soluzione per poter andare avanti con questa gravidanza tanto attesa e desiderata dalla donna!