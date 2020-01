Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic “la sua malattia ha stravolto le nostre vite”

Virginia Mihajlovic la figlia del noto allenatore racconta come è cambiata la tua vita con la malattia del padre

La bella Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa ha raccontato tutti i retroscena della malattia del padre. Ha voluto dire a tutti che è stata proprio lei la prima a fare la scoperta e questo ovviamente, ha avuto un peso non ininfluente nella sua vita.

La figlia dell’allenatore del Bologna, si è accorta della malattia e ha voluto anche raccontare la sua esperienza nel corso della trasmissione con Silvia Toffanin, Verissimo. Suo padre, Sinisa Mihajlovic, è pronto a condividere col pubblico un momento molto particolare e altrettanto difficile della sua vita.

Ha scoperto infatti, la leucemia ed inoltre, anche la voglia di fare questo trapianto di midollo osseo all’ospedale Sant’Orsola. Le cose sembrano andare molto alla grande per l’allenatore che in realtà, sembra aver superato uno dei momenti più brutti della tua vita.

Virginia Mihajlovic e il suo grande spavento

Virginia Mihajlovic non ha nascosto che nonostante stia migliorando, comunque la paura per il padre resta sempre molto alta. La notizia dell’arrivo della malattia sembra stata per lei un vero e proprio shock, ma era certa che il padre avrebbe superato tutto.

Infatti ha un carattere particolarmente forte, un guerriero che non si butta mai giù. Insieme a sua sorella Victoria, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha voluto dire la sua verità e raccontare le sue sensazioni.

La scoperta della malattia e le reazioni

La bella Virginia Mihajlovic ha voluto dire proprio il momento in cui ha scoperto la malattia. Si trovava in Sardegna con la sua famiglia, quando ha sentito parlare sua madre a telefono con il padre e due stavano parlando proprio di questa patologia.

È chiaro che è stato un vero e proprio shock e quindi, non è stato facile affrontarlo. Subito ha cercato di iniziare con le cure in modo tale da tenere la patologia sotto controllo.

Inoltre, la bella Virginia ha anche raccontato di come fosse preoccupata per la reazione di sua sorella, ma alla fine, quando si è saputo dell’arrivo della leucemia la famiglia è stata molto unita. Ha avuto un ruolo cruciale nel supporto per Sinisa. È bene, adesso che le cose sembrano andare per il meglio.