Scandalo da Maria De Filippi: ‘L’avete fatto dietro le quinte, si sentiva tutto’. La dama del Trono over fa scoppiare lo scandalo.

Scandalo al Trono over di Uomini e Donne

Le ultime settimane sono state particolarmente movimentate all’interno del Trono over di Uomini e Donne. Infatti dopo che Gemma Galgani ha dato il ben servito a Juan Luis Ciano, un’altra vicenda ha catturata l’attenzione del pubblico.

Questa volta il protagonista è Jean Pierre, ex fiamma della dama torinese. Il dating show di Maria De Filippi sarebbe stato travolto da uno scandalo a causa di alcuni rapporti intimi tra un cavaliere e una signora.

L’uomo in questione è il 67enne che a quanto pare sembra aver detto delle bugie su un appuntamento che ha avuto con Aurora. Una verità che è venuta a galla facendo infuriare Valentina Autiero che ha deciso di parlare della vicenda, accendendo così un altro scandalo.

Il cavaliere Jean Pierre nella bufera

In poche parole Jean Pierre avrebbe deciso di conoscere sia Aurora che Antonella. Il tutto fono a quando Valentina A. ha preso la parola in una recente puntata del parterre senior di Uomini e Donne dicendo di essere. Quindi ha invitato Antonella di alzarsi, dicendo a Jean Pierre di vergognarsi. Quindi, sembra proprio che quest’ultimo potrebbe aver avuto un rapporto fisico con la prima, proprio dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi.

Il pubblico in studio è rimasto sconvolto, guardando il cavaliere che non avrebbe provato in tutti i modi di difendersi dalle accuse. Poi è intervenuta Aurora che ha cercato di smentire le accuse ricevute da una collega. La donna, infatti, ha detto che ci sono stati solo baci passionali e niente di più.

Le segnalazioni su Armando Incarnato

In puntata si è parlato anche di Armando Incarnato, il quale è stato accusato di avere una storia d’amore fuori Il Trono over di U&D. Quindi, la padrona di casa Maria De Filippi gli ha dato un ultimatum per dimostrare che le segnalazioni arrivate in studio non siano veritiere.

Per sapere tutto sul cavaliere napoletano e Jean Pierre, i telespettatori di Canale 5 dovranno pazientare un po’ per via della scelta di Giulio Raselli che verrà trasmessa in diretta lunedì 20 gennaio 2020.