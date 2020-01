Avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? Ecco Cristina, molto somigliante alla conduttrice Rai [FOTO]

Antonella Clerici e i suoi prossimi impegni in tv

Il mese di dicembre è stato abbastanza prolifico per Antonella Clerici che, dopo essere stata esclusa dai palinsesti Rai, i vertici di Viale Mazzini le hanno affidato lo Zecchino D’Oro e Telethon 2019. Per il momento la professionista lombarda si sta rilassando nella sua casa in montagna con la figlia Maelle e il suo nuovo compagno Vittorio Garrone.

Tra qualche mese, però, verso la fine d’aprile 2020 tornerà sul piccolo schermo con un suo cavallo di battaglia, ovvero Ti lascio una canzone, il talent che anni fa è stato trampolino di lancio de Il Volo e di Alberto Urso.

Inoltre a febbraio sarà una delle vallette di Amadeus per Sanremo. Della vita provata di Antonellina si conosce praticamente tutto, ma sapete che ha una sorella più piccola? Si tratta di Cristina e la consanguinea la considera la sua coscienza.

Chi è Cristina Clerici?

Per chi non lo sapesse Cristina Clerici è la sorella minore dell’ex conduttrice de La prova del cuoco. Rispetto ad Antonella, la consanguinea è molto attenta a non far trapelare nulla sulla sua vita privata. Infatti della donna si hanno pochissime informazioni, ma la cosa certa è che ha quattro anni in meno rispetto alla madre di Maelle e di lavoro fa la psicologa. Stando alle parole della Clerici senior, le due hanno un rapporto meraviglioso.

In un’intervista realizzata tempo fa, la conduttrice di Sanremo Young aveva rivelato che non avendo più una madre e il rapporto col padre era conflittuale, l’unica con cui poteva parlare era Cristina. Anche se è più piccola, la conduttrice la considera molto più saggia di lei. Non avendo figli, stravede per la nipote. (Continua dopo la foto)

Il dolore per la morte della madre e la preoccupazione per il padre

La madre di Antonella e Cristina Clerici è morta 15 anni fa e per loro è stato un dolore lacerante che ha profondamente segnato la loro famiglia. Infatti il padre si chiuse in un lutto profondo per un paio di anni e per questo i familiari iniziarono a preoccuparsi per lo stato mentale del loro caro.

Per fortuna un anno dopo l’uomo è riuscito a ritrovare la serenità, grazie alla presenza di una donna, Gabriella, a cui la conduttrice lombarda è davvero grata. A lei è piaciuta sin da subito perché non ha voluto prendere il posto di sua madre. Poi, col fatto che non ha mai avuto figli, si è molto affezionata a lei e alla sorella Cristina.