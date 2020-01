Veronica Pivetti ha una compagna? “Mi fa parecchio incaz**re”

Veronica Pivetti e l’amica speciale Giordana: il racconto dell’attrice in un’intervista

Ospite a Domenica In oggi pomeriggio, Veronica Pivetti ha un’importante storia da raccontare. L’attrice italiana, protagonista di diverse fiction di conclamato successo, ha attraversato in passato varie difficoltà, spesso in lotta contro quel nemico invisibile che si chiama depressione.

Una malattia affrontata per ben sei anni, finché fortunatamente il lavoro le ha permesso di rivedere la luce. All’epoca era sul set de Il Maresciallo Rocca. Girava la scena, tornava in camerino e – confida in un’intervista a Di Più Tv – riprendeva a piangere. Tuttavia, la professione l’ha tratta in salvo, avendola obbligata ad alzarsi dal letto e a prendersi cura di sé.

In questa delicata battaglia, ha aiutato molto Veronica Pivetti l’amica Giordana, poi diventata la sua socia. Poiché viene da una famiglia di psicologi ha immediatamente compreso che necessitava di aiuto: in pochi capiscono quando hai la depressione, una malattia da curare. Nel momento in cui ti si rompe qualcosa dentro, devi rimettere a posto i cocci e devi farlo con le medicine.

Delusa dagli uomini

L’insegnante Camilla Baduino in Provaci ancora prof vive da diversi anni ormai insieme a Giordana, in compagnia di quattro meravigliosi cani. Veronica Pivetti intende però precisarlo: si tratta di amicizia molto importante, non di un amore, sebbene sia il rapporto più profondo avuto nella sua vita ed è sotto gli occhi di tutti. Si vogliono un gran bene.

Come descrive il rapporto costruito? Lei usa quattro aggettivi: serio, sincero, profondo e intenso. Un rapporto simile l’aveva vissuto pure nei confronti di un’altra amica speciale: Adriana, una ragazza verso cui ha provato un fortissimo sentimento, non ricambiato.

A chi le chiede se sia omosessuale, Veronica spiega di essere rimasta scottata dagli uomini. Oggi è felice così. In passato ha avuto una relazione di quattro anni insieme al collega Giorgio Ginex.

Veronica Pivetti: lo sfogo a mezzo social

I commenti espressi nel corso dell’intervista hanno naturalmente avuto varie interpretazioni. E c’è chi abbia ravvisato nelle sue parole un implicito coming-out, al che per la Pivetti si è reso necessario intervenire via social.

Se fosse lesbica proverebbe grande rabbia nel vedere questo mondo omofobo considerare l’omosessualità una seconda scelta. Da Mara Venier riprenderà forse l’argomento: volente o nolente, Veronica è diventata una sorta di paladina per i diritti della comunità LGBT. L’amore può anche trascendere dal sesso e la testimonianza della Pivetti meriterebbe attenzione.