Joe Bastianich, l’attacco a Carlo Cracco: “Presuntuoso”

Joe Bastianich ha fatto pace con Carlo Cracco

Forse è davvero la volta buona per lasciarsi i vecchi rancori alle spalle. Joe Bastianich pare aver finalmente fatto pace con Carlo Cracco, dopo i pungenti attacchi lanciati anni fa.

Passati, tra alti e bassi, due stagioni a Masterchef Italia, i noti volti del piccolo schermo hanno partecipato alla Mille Miglia 2019 – la storica gara tra auto d’epoca – a bordo di due automobili storiche. Abituati ad avere l’ultima voce in capitolo tra i fornelli, Joe Bastianich e Cracco hanno spesso intrattenuto discussioni durante il cooking show in onda sulla piattaforma Sky.

E se due polli non possono stare in uno stesso pollaio, loro lo comprovarono, spesso in rotta di collisione nel corso delle puntate. Sarà forse anche stato per lo spirito di competizione che caratterizza entrambi. Comunque sia, in occasione dell’addio di Cracco al programma, Joe fu tagliente nei saluti.

Animi agitati

Opinione arrivate come un fulmine a ciel sereno: nessuno immaginava si nascondesse una rivalità dietro le battute e gli scherzi in diretta. A ridosso dal via alla prima edizione di Celebrity Masterchef con Barbieri e Cannavacciuolo, lo stesso Joe Bastianich commentò le prodezze del collega. Lo definì presuntuoso e credeva fosse tranquillamente rimpiazzabile perché morto un papa se ne fa un altro.

Queste dichiarazioni, raccolte da Il Fatto Quotidiano, vennero rilasciate dopo il forfait di Cracco alla successiva edizione dello spettacolo basato sulle eccellenze in cucina. Evidentemente ancora preso dalla foga del momento, e forse dalla delusione nel dover salutare un amico oltre che un eccellente compagno di scorribande televisive, Bastianich stroncò senza pietà Carlo.

Joe Bastianich: concorrente ad Amici Celebrities

Con il passare del tempo gli animi hanno finito per placarsi, nel segno del rispetto e della comprensione. Ognuno ha tentato nuove esperienze in solitaria, Bastianich compreso, concorrente nella prima edizione di Amici Celebrities, lo spin-off della popolare scuola di canto e ballo targata Maria De Filippi. Nella puntata di Domenica In del 19 gennaio sarà ospite da Mara Venier a Domenica In: cosa avrà da raccontarci?