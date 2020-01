‘Che bella pata*ina’: Wanda Nara senza mutandine in strada, dallo spacco si vede la parte intima [FOTO]

Gli impegni professionali di Wanda Nara

Chi segue la quarta edizione del Grane Fratello Vip sa perfettamente che oltre al conduttore Alfonso Signorini, in studio a commentare i concorrenti ci sono Pupo e Wanda Nara. La modella argentina da qualche mese si divide tra Parigi dove vive con i cinque figli e il marito Mauro Icardi, Cologno Monzese dove fa Tiki Taka e appunto Roma per il GF.

Nonostante questi impegni, la modella trova il tempo per realizzare degli shooting fotografici dove mette in bella mostra il suo fisico mozzafiato. E proprio qualche orafa la procuratrice di calcio ha lasciato a bocca aperta i suoi sei milioni di follower. In che modo?

Le provocazioni della modella argentina

Foto sempre più sensuali e dal sapore bollente per Wanda Nara. Infatti la prorompente moglie dell’attaccante di Mauro Icardi e opinionista al Grande Fratello Vip 4 trova sempre il modo per attirare l’attenzione su di sé.

La modella argentina ha abituato fin dall’inizio il suo vasto pubblico social a vederla in pose erotiche e provocanti, senza mai scendere nel volgare. Gli scatti condivisi sul suo account IG, che conta più di sei milioni di seguaci, ogni giorno riescono ad infiammare il web. Ad esempio, nella l’ultima foto la co-conduttrice di Tiki Taka ha davvero sbaragliato.

La farfallina di Wanda Nara

Nella foto postata su Instagram, Wanda Nara si è presentata con addosso un impermeabile nero leggermente aperto. Nell’immagine in questione la modella argentina posa con aria da diva nei pressi della Tour Eiffel a Parigi, sua seconda città dopo Milano. In pratica la moglie di Mauro Icardi porta solo una giacca nera di pelle, lasciata appositamente aperta all’altezza della coscia.

Una mossa astuta quella della donna che lascia intravedere il corpo privo di biancheria intima. E proprio in quel posto è possibile vedere un meraviglioso tatuaggio che fa venire alla mente qualcosa: la farfallina. La stessa come quella della conterranea Belen Rodriguez. Ovviamente i follower non si sono risparmiati a commentare il post. Ecco lo scatto: