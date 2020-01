Amici di Maria De Filippi, il ballerino Javier alla gogna sfiora l’eliminazione

Si è conclusa la puntata del sabato pomeriggio di Amici di Maria De Filippi. Il noto talent show ha vissuto, per buona parte della sua messa in onda, il dramma di uno degli alunni della scuola, Javier. Il giovane, infatti, non risultava seduto al proprio banco al momento dell’inizio della puntata e la motivazione non è tardata ad arrivare.

La scuola di Amici, definita “scuoletta” da Javier

Nella scuola di Amici, si sa, ci sono delle precise regole comportamentali che devono essere rispettate da tutti gli alunni. Eppure, molte restrizioni (quali ad esempio l’orario di rientro e il non utilizzo dello smartphone) non vengono comprese fino in fondo. La violazione comporta, naturalmente, un richiamo da parte della produzione del programma.

Questo è quanto accaduto durante la scorsa settimana. Maria De Filippi ha mandato in onda un video in cui veniva ricostruito il momento del richiamo di alcuni ragazzi (tra cui Gaia e, appunto, Javier) e la successiva reazione di quest’ultimo.

Son volate parolacce, insulti verso la produzione, verso i professori e persino verso la stessa Maria De Filippi. Un momento di forte rabbia per Javier che ha persino tolto l’uniforme della scuola ed indossato i propri abiti per abbandonare il programma. La frase che forse ha colpito più di tutte è stata la definizione data della scuola, definita come “scuoletta” adatta a chi ha del tempo da perdere.

La reazione di Maria De Filippi

Una volta mostrato il filmato, è la stessa padrona di casa ad andare in una delle classi della scuola a prendere il giovane Javier. Convincerlo ad entrare in studio non è stato semplice. Ma alla fine il ragazzo è apparso sul palco, sotto gli occhi di tutti, in un evidentissimo stato di imbarazzo.

Contrariamente a quanto forse lui stesso si aspettava, però, non è stato rimproverato dalla De Filippi che, anzi, lo ha rassicurato ricordandogli come possa capitare a tutti di dire cose che non si pensano quando si è arrabbiati.

La decisione finale dei prof, Javier rimane ad Amici oppure no?

Spetta ai professori, comunque, la decisione finale in merito alla permanenza di Javier ad Amici. Tuonano, in studio, le parole di Rudy Zerbi che ha constatato come, se il ragazzo avesse trovato un lavoro presso la compagnia di ballo di un amico, non sarebbe mai rientrato in studio per chiedere scusa a tutti.

Ed in effetti, proprio Zerbi e Stash si sono dimostrati favorevoli all’eliminazione immediata del ragazzo dalla scuola. Troppo gravi le parole pronunciate e gli atteggiamenti tenuti nelle ultime settimane! Al momento della votazione definitiva, però, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Timor Steffens e Veronica Peparini hanno votato per la non eliminazione di Javier che, dunque, rimane un allievo della scuola di Amici.