Padova – I carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, Silvano Ambrosi, a Ospedaletto Euganeo, un comune in provincia di Padova. Le ipotesi circa la morte salle prime indagini, sono di origine naturale, si pensa a causa ad un infarto.

L’uomo era morto da almeno tre mesi, secondo i primi accertamenti fatti dal medico legale, da quanto visible dal suo stato di decomposizione. In casa con il cadavere viveva il fratello ignaro che l’uomo fosse deceduto.

L’allarme è partito da una segnalazione dei servizi sociali del Comune, e non per la scomparsa del defunto, ma del fratello. Un uomo di 56 anni che risulta essere affetto da problemi psicologici.

La segnalazione pervenuta ai militari, ha permesso la macabra scoperta. Una volta giunti nell’abitazione dei due fratelli in via Boschette, i militari avvertivano da subito la presenza del forte odore e quindi chiamavano i vigili del fuoco.

Entrando nell’appartamento i vigili a loro volta hanno rinvenuto l’uomo, che giaceva nella sua camera, senza vita a bordo del letto. Non sono stati trovati in casa segni di violenza o effrazioni, si è trattato di morte per cause naturali. In seguito le forze dell’ordine, ritrovavano il fratello con problemi pscichici a Ponso. L’uomo si trovava presso un maneggio dove fa servizio di volontariato.

Padova, una storia di solitudine

L’uomo, che mostra chiaramente di non avere stabilità mentale, ha raccontato ai militari di non sapere dove fosse suo fratello. Nonostante vivessero in casa insieme, non aveva sue notizie da tre mesi.

Il 56 enne pur convivendo in casa con il fratello, non aveva le chiavi di casa, ma vi entrava attraverso una finestra. Sembra che l’uomo in tutto questo non si sia mai preoccupato di aprire la camera da letto del fratello, dove è stato alla fine è stato ritrovato morto.

I sanitari, chiamati dai carabinieri, hanno portato il cadavere all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La casa dei due fratelli ovviamente ora è inagibile, e il 56 enne affetto da problemi psichici è stato condotto in ospedale e posto sotto controllo medico.