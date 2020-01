Tina Cipollari irriconoscibile, capelli neri e viso scheletrico: la Foto amarcord è sconvolgente

Tina Cipollari si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Nel corso degli anni, la vamp ha avuto diverse trasformazioni senza mai rinunciare però ai suoi meravigliosi capelli biondo platino.

Nei primi 2000, la Vamp era più che una trentenne ed aveva un fisico davvero mozzafiato. Sexy, sensuale e sempre elegante, così si era presentata negli studi di Canale 5 per corteggiare il suo ex Daniele. Ma com’era prima del grande debutto in tv?

Tina Cipollari irriconoscibile a 20 anni: look completamente diverso da oggi

Dando uno sguardo al web, siamo riusciti a trovare uno scatto davvero amarcord di Tina Cipollari. L’opinionista di uomini e Donne nell’immagine è molto diversa da oggi. Oltre ad essere giovanissima, la collega di Gianni Sperti non ha le labbra ritoccate e sotto alcuni aspetti è quasi irriconoscibile.

Da anni ormai siamo abituati a vederla con i capelli color biondo platino mentre nella foto in questione sono neri e molto più lunghi di adesso. Eccola all’età di 20 anni.

Un look totalmente diverso da oggi, ma sempre ammiccante e particolare. Tina, proprio grazie al suo abbigliamento e al suo portamento è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori diventando un vero e proprio pilastro per la trasmissione della De Filippi.

L’amore ritrovato grazie a Vincenzo Romano

Oltre ad essere seguita in televisione, Tina Cipollari ha moltissimi fan anche sui social. Negli ultimi due anni, la sua vita sentimentale è stata al centro di numerosi pettegolezzi. Infatti, dopo quasi 15 anni di matrimonio ha detto addio al noto parrucchiere Kiko Nalli con il quale ha avuto tre bambini.

Oggi Tina, però, non è più single e ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Vincenzo Romano. Il cuoco fiorentino ha fatto perdere la testa all’opinionista e dagli scatti pubblicati da entrambi sono davvero una bellissima coppia. Durante le festività natalizie si era parlata di una possibile crisi ma la notizia è stata subito smentita dalla stessa Cipollari attraverso un’immagine postata sui social.