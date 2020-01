Scoop contro Adriana Volpe, Magalli sbotta: “E’ grazie a lui se lavori ancora. Ecco tutta la verità sulla tua carriera!

Adriana Volpe di recente, proprio all’interno del Grande Fratello Vip è tornata a parlare del suo allontanamento dalla Rai e dei motivi che l’hanno costretta a fare denuncia.

Davanti tutta Italia, la donna ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro e i motivo per cui non fa più parte de I Fatti Vostri. Non sono passati molti giorni dalle sue dichiarazione ed ecco che è arrivata anche la risposta di Giancarlo Magalli. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Le accuse di Adriana Volpe

Gli screzi tra Magalli e Adriana Volpe risalgono al 2017. Durante una puntata de I fatti Vostri dove la giornalista rivelò in diretta l’età del conduttore. Tale episodio però scatenò un vero putiferio sui social.

Si perché Magalli nel rispondere ad un post affermò che le donne si sarebbero sentite più offese se sapessero il vero motivo per cui la Volpe lavora da venti anni in televisione. Accuse davvero scandalose che all’epoca mandarono l’attuale gieffina su tutte le furie.

Di conseguenza, Adriana decise di affidarsi ad un legale in quanto l’ex collega era riuscito con una semplice frase a rovinarle la reputazione. Chiedendo aiuto anche ai vertici Rai, non è stata compresa e al posto di essere aiutata ha perso completamente il lavoro.

La replica di Magalli

Dopo le pesanti accuse rivolte da Adriana Volpe alla Rai e soprattutto a Giancarlo Magalli, quest’ultimo ha voluto rispondere in prima persona e difendere il suo lavoro. Nella sua carriera lavorativa, il noto presentatore de I Fatti Vostri ha spiegato di non aver avuto mai problemi con nessuna.

Magalli, infatti, ha collaborato con tantissime donne tra cui Raffaella Carrà, Mara Carfagna, Paola Perego, Roberta Morise e Vanessa Incontrada. Tutte, persone che pare almneo fino ad oggi non hanno mai parlato male di Giancarlo e che nonostante non facciano più parte del programma continuano a salutarlo e a portargli rispetto. Se con la Volpe ad oggi sono arrivati al punto di rivolgersi ad un avvocato un motivo ci sarà e di sicuro non è lui, ha scritto.