Zucchero operato d’urgenza in Texas per forti dolori all’addome

Ricoverato d’urgenza in Texas per un attacco di appendicite, Zucchero viene operato dai medici con il sottofondo di “Senza una donna”

Esperienza unica in Texas per Zucchero, e non in un luogo qualsiasi, ma in ospedale. Il cantante italiano, che attualmente si trova in giro per i suoi concerti negli States, è stato colto da forti dolori all’addome. La star si era appena giunto nella cittadina di Amarillo ed è stato ricoverato urgentemente.

La diagnosi è stata attacco di appendicite ed è stato sottoposto subito ad un intervento. Fin qui tutto nella norma, ma la sorpresa per il cantante è stata un’altra. Infatti, l’operazione si è svolta mentre nella sala operatoria si levavano le note del suo brano “Senza una donna”.

A riportare la curiosa ma bellissima notizia è Quotidiano.net, che ha anche raccontato come sono andate le cose nel dettaglio. Zucchero si era sentito male proprio mentre erano giunti nella città di Amarillo, una cittadina del Texas. A causa dei dolori lancinanti all’addome non era stato possibile proseguire, perciò ha dovuto fermarsi nell’ospedale locale.

Zucchero operato di appendicite

Una volta giunto nella struttura ha dovuto presentare ovviamente il passaporto, in cui è registrato il suo vero nome, Adelmo Fornaciari. Il cantante, che 63 anni ed è nato a Reggio Emilia, è stato sottoposto a tutta la trafila necessaria per la visita al pronto soccorso.

Arrivata la diagnosi è stato necessario intervenire subito. L’intervento è stato eseguito, come ha detto lo stesso Zucchero, a pagamento, per cui non ha avuto alcun trattamento di favore. Al momento dell’intervento è stato portato in sala operatoria e prima che l’anestesista infilasse l’ago nell’aria si sentivano le note di “Senza una donna”.

Grande sorpresa per il cantante emiliano

I medici lo avevano riconosciuto e si erano comportati come se nulla fosse, salvo poi fargli capire che erano suoi fan. Questo ha dimostrato come la fama del cantante vada oltre i confini nazionali e che le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo.

L’artista è infatti molto conosciuto anche negli Stati Uniti, dove ha fatto moltissimi concerti, e dove conta tantissimi fan. L’intervento è andato benissimo e Zucchero è potuto ripartire per concludere i viaggio, stavolta in perfette condizioni di salute.

Il cantante vanta numerosissime collaborazioni con artisti internazionali, tra cui Paul Young, Joe Cocker, Luciano Pavarotti, Fernando Fher Olvera, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan.