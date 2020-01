‘Ho avuto due tumori al seno…’: da Maria De Filippi la storia di Ilaria a C’è Posta per Te [FOTO]

Secondo appuntamento di C’è Posta per Te

Dopo il grande successo della settimana scorsa, con circa sei milioni di telespettatori e il 31% di share, stasera torna C’è Posta per Te. Al timone del people show più seguito della televisione italiana c’è Maria De Filippi che quest’anno festeggia la 20esima edizione.

Questa sera la padrona di casa racconterà delle storie di gente comune ma in studio ci saranno anche due grandi ospiti. La conduttrice di Domenica In e grande amica di Queen Mary, Mara Venier e il protagonista di Bitter Sweet, l'attore turco Can Yaman.

C’è Posta per Te: la storia di Ilaria, Rita e Veronica

Maria De Filippi ha fatto entrare in studio l’attore turco Can Yaman e, dopo averlo fatto accomodare ha commentato con una serie di oggetti contenuti in una scatola. Per tutto il tempo il pubblico prevalentemente femminile, ha applaudito e gridato per il protagonista di Bitter Sweet.

Poi la padrona di casa ha iniziato a parlare della prima storia della serata, ovvero Ilaria che vuole fare una sorpresa alla sorella e allo loro madre. Ilaria ha scritto alla redazione di C’è Posta per Te. Lei ha una vita molto complicata segnata da tantissimi sacrifici.

La ragazza addirittura più volte ha pensato che sarebbe stato meglio che non fosse nata perchè spesso si sente un peso per i suoi familiari. Quando aveva dieci anni il padre è la madre si lasciarono e la sorella 16enne è andata a lavorare in un forno. Ilaria quando aveva 19 anni ha perso la testa per un uomo sbagliato che aveva già una fidanzata. La storia è durata tre anni e da cui è nato Mattia.

Per un certo periodo anche la ragazza ha lavorato al forno ma ha dovuto rinunciare a tutto quando è venuta a conoscenza di avere un cancro al seno. Nonostante le cure dopo tempo c'è stata una ricaduta e ha dovuto sottoporsi a nuovi cicli di chemio.

La sorpresa a Veronica e la madre Rita

Nella solita lettera che accompagna la sorpresa, la conduttrice Maria De Filippi ha raccontato che Ilaria quando aveva 16 anni fece un brutto incidente col motore che le è costato ben 18 operazioni chirurgiche ed un calvario durato ben due anni.

Con la nascita di Mattia e poco denaro in tasca, Rita si è sacrificata per amore del nipote saltando a volte i pasti. Quindi è sceso Can Yaman che ha portato dei regali alle due donne. La storia si è conclusa con un ballo dell’attore con le tre protagoniste.