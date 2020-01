Amici 2020, ecco i nuovi provvedimenti presi per il ballerino Javier

I nuovi provvedimenti

Amici 2020 è il talent show più amato della televisione italiana. Giovani ballerini e cantanti studiano con dedizione e passione per realizzare i propri sogni. Quest’anno la scuola è formata da grandi talenti, come le cantanti Giulia e Gaia. Nella puntata di oggi, 18 gennaio, hanno regalato tante emozioni cantando dei brani musicali strappalacrime e movimentati.

Rudy Zerbi ha dichiarato di essere contento di poter lavorare con loro perché hanno grandi doti. Subito dopo, però, non ha speso belle parole per il ballerino Javier che ha assunto un comportamento del tutto inopportuno in seguito a una predica ricevuta. Se Rudy ha proposto di mandarlo via, la maestra Alessandra Celentano si è opposta.

‘Questo ragazzo ha delle problematiche…noi dobbiamo insegnargli come risolverle’

l nuovi provvedimenti non sono stati dannosi per Javier perché alla fine può puntare su una seconda possibilità data dal corpo docenti. Rudy ha proposto di farlo uscire per poi farlo ripresentare ai casting l’anno prossimo mentre Alessandra non ne ha voluto sapere. Ha ribadito che ha bisogno di essere aiutato per capire cosa cambiare del suo comportamento.

Il maestro Timor Steffen non ha nascosto la sua delusione, però ha voluto credere nel pentimento del ragazzo. In pratica quest’ultimo ha avuto una crisi di rabbia dopo essere stato ripreso da un membro della produzione. Nonostante sapesse di essere ripreso dalle telecamere, ha parlato male del programma e di chi ne fa parte.

Ha detto che lo show non assicura successo, in quanto non ha un minimo di professionalità. Si sente sminuito dal contesto, dal momento che è abituato a lavorare con compagnie di fama internazionale. Non a caso ha chiamato una compagnia di danza esterna, minacciando di andarsene. Non avendo avuto una risposta positiva, si è rimesso il microfono e si è calmato. Oggi non è riuscito a trattenere le lacrime per il dispiacere.

‘Mi sento di dargli una punizione, ma non voglio eliminarlo’

La De Filippi ha mandato in onda il video per intero per mostrare al pubblico come sono andati realmente i fatti. Non sarebbe stato giusto né per gli altri allievi né per il pubblico. Alessandra non ha sostenuto Rudy perché stima molto il talento di Javier.

Anche se ha una comportamento indisciplinato, deve essere valutato in primis per la sua bravura. Lo stesso discorso ha ribadito la collega Veronica Peparini che non se la sente di eliminarlo. E’ più favorevole a una punizione.