‘Mi hai abbandonato due volte…’: figlio rinnega la madre a C’è Posta per Te [FOTO]

Seconda puntata di C’è Posta per Te 2020

Ritorna l’appuntamento con C’è Posta per Te, il seguitissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi. La scorsa settimana, che ha inaugurato la 20esima stagione, gli ascolti sono stati stellari.

Si ripeteranno gli stessi risultati nella puntata di sabato 18 gennaio 2020? Ricordiamo che gli ospiti sono Can Yaman e Mara Venier che dopo due anni in Rai è tornata su Canale 5. La seconda storia della serata riguarda una famiglia.

C’è Posta per Te: la storia di Vincenzo e Annamaria e i figli Lorenzo e Luca

La seconda storia di C’è Posta per Te parla di Annamaria e Vincenzo. In pratica i loro due figli non parlano più con i genitori perché non accettano che siano tornati insieme. I due ragazzi sono arrabbiati con lei, che la considerano una cattiva madre che li ha abbandonati per un paio di volte.

Inoltre pensano che non sia nemmeno una brava moglie, perché il marito sarebbe succube di lei. La donna ha conosciuto Vincenzo che era sposato e aveva tre figli. Dopo aver scoperto che era incinta, lui ha deciso di rimanere con l’altra compagna. Successivamente, però, è tornato da Annamaria e Lorenzo e poi sono giunti anche Luca e Valentina.

Trascurata dal consorte, ha predo una sbandata per un altro uomo ed è andata a convivere con lui per sette mesi. Una volta tornata a casa è andata via ancora una volta per poi rimetterci piede in modo definitivo. Alla fine marito e moglie sembrano aver ritrovato la serenità chiamando al people show di Maria De Filippi, i figli Lorenzo e Luca implorando il perdono. (Continua dopo la foto)

Lorenzo e Luca non vogliono perdona i genitori

Lorenzo è pieno di rabbia perché non si è mai sentito amato dai genitori. Li rimprovera di essere stato per un periodo abbandonato e di essere stato in affido per quasi un anno da una donna che desiderava tantissimo di avere un figlio.

Padre e madre non gli sono stati vicini nemmeno quando ha subito un intervento chirurgico al tendine. Anche l’altro figlio Luca è molto ferito e non riesce a perdonare la mamma per una seconda volta. Mentre quest’ultimo ha abbandonato lo studio, Lorenzo ha aperto apre la busta per salutare solo il padre.