Oroscopo Paolo Fox del 19 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del giorno 19 gennaio annuncia novità davvero succose. Le persone del Cancro devono gestire con massima prudenza le questioni poco chiare. Telefonate piacevoli per i nativi dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del giorno da Ariete a Gemelli

Ariete – Evitate ulteriori contrasti, visto che giovedì e venerdì sono state due giornate pesanti. In questo momento dovete pensare a un cambiamento di lavoro ma che sarà possibile farlo in primavera. Le coppie che aspettano delle certezze le riceveranno a febbraio.

Toro – Questa giornata v’invita a fare le cose con calma. Avere la Luna in opposizione può creare disagio e portare stanchezza fisica. Se in coppia ci sono delle differenze in un legame sentimentale, vi conviene non insistere.

Gemelli – In questa domenica sembra che vogliate liberarvi da un peso. Avere Venere dissonante non significa che l’amore non funziona ma che potrebbero esserci troppe tensioni. Nuove strategie da attuare entro la primavera, quella sarà la vostra occasione.

Previsioni astrologiche di domenica 19 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Luna e Venere in aspetto positivo non bastano a coprire le mancanze che sentite in questo periodo. Ci sono situazioni poco chiare che dovete gestire con molta prudenza. In effetti, è da qualche tempo che siete sotto pressione, anche dal punto di vista professionale. Forse il fatto di non avere grandi prospettive vi rende malinconici.

Leone – La calma è la virtù dei forti ma molti di voi l’hanno persa. Se siete tra questi, la tensione potrebbe tornare e potreste arrabbiarvi senza ottenere nulla. Febbraio sarà un mese ideale anche per sviluppare un’amicizia che nasce in questi giorni.

Vergine – In questa giornata avete bisogno di relax. La Luna invita a essere più positivi nei rapporti con gli altri. Potete anche amare perdutamente una persona ma in questi giorni avete dei grossi problemi da risolvere. Molto probabilmente gennaio è un mese che vede molte persone pensare di più al lavoro che a tutto il resto.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In amore è necessario una pausa di riflessione, specialmente se credete che la vostra storia d’amore non funzioni. In questo momento avete bisogno di esprimere il vostro parere con sincerità. Non vi piace sollevare polemiche ma è necessario per fare valere i vostri diritti.

Scorpione – Dovete ritrovare un po’ di energia che avete perso nel corso degli ultimi mesi. Ci sono contrasti in campo amoroso, forse perché avete a fianco una persona che non vi capisce o perché siete voi a non concedervi. Questo è il caso di coloro che hanno vissuto una crisi e che non credono più nell’amore.

Sagittario – Se c’è una storia che non funziona, dovete riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Infatti, dagli inizi di questa settimana Venere ha iniziato un transito polemico. Nonostante tutto, in questa giornata ritroverete un po’ di tranquillità. Avete bisogno di aprirvi al mondo e sono favoriti viaggi e nuove conoscenze.

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nel mese di febbraio molte situazioni si sbloccheranno. C’è chi deve ridimensionare un amore di fantasia e chi vive un momento particolare con il partner. Tenete sotto controllo le tensioni.

Acquario – Questo è un periodo in cui non vi state risparmiando, già da sabato ci sono stati momenti difficili o situazioni di stress. Non state fermi un minuto, poiché siete così presi in un progetto familiare o di lavoro. Amore in recupero.

Pesci – Attenzione a non promettere amore se non siete del tutto convinti. In questo momento possono partire delle storie ma chi è single ha una grande paura di sbagliare. E importante capire quali sono le vostre reali richieste e aspirazioni. Domenica interessante per i rapporti interpersonali. Telefonate che scaldano il cuore.