Uomini e Donne, Giulio Raselli ha ricevuto un no da un corteggiatrice

Giulio ha ricevuto un no?

Lunedì 20 gennaio andrà in onda una puntata particolare di Uomini e Donne, dato che ci sarà la scelta di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha appassionato il pubblico di Maria De Filippi con il suo percorso. Tra le tante corteggiatrici, Giulia e Giovanna sono state le uniche capaci di catturare la sua attenzione.

Nell’ultima esterna la prima ha presentato i genitori che sono stati molto gentili con il tronista. Essendosi sentito a proprio agio, non ha nascosto la sua gioia durante il racconto dei fatti. Subito dopo ha menzionato i parenti di Giovanna, soffermandosi sul fatto di non essere stato accolto con tanta calorosità. A quel punto la giovane ha ribadito che la sua risposta sarà negativa.

‘Non puoi avere in mente una scelta, a meno che tu non abbia finto con una di noi’

Giulio ha ricevuto un no da entrambe nella puntata che precede quella della scelta. Giulia ha vissuto dei bei momenti suggellati con un bacio romantico. Anche l’esterna fatta con Giovanna si è conclusa allo stesso modo, dunque si è arrabbiata. Secondo il suo punto di vista lui non può avere le idee chiare sulla scelta se ha avuto lo stesso atteggiamento. Ciò potrebbe significare che con una delle due ha finto.

Ragion per cui il rischio di tornare a casa da solo è abbastanza alto. Gianni Sperti ha sempre notato che non riesce a reggere un confronto con Giovanna perché è molto più matura. Per quanto riguarda l’altra, le cose all’inizio non sono andate bene a causa di alcune segnalazioni.

Una sua ex amica, per esempio, si è presentata in studio per riferire di un bacio dato a un calciatore. La rabbia è stata tale da spingere Giulio a mandarla via, però ha deciso di darle una seconda possibilità. Anche se il suo percorso non è stato semplice, ha regalato tante emozioni. Per questo motivo i fan sperano che possa andare via mano nella mano con una delle due.

Dopo Giulio arriva Daniele

I telespettatori saluteranno Giulio dopo la scelta imminente, ma avranno modo di conoscere il suo ‘sostituto’. Si tratta di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello. In realtà la produzione fece la proposta del trono a Martina Nasoni, sua ex fidanzata, che rifiutò perché sperava in un suo ritorno. Ora sa che non ci sarà più per la nuova esperienza televisiva. Si presenterà per corteggiarlo o chiuderà definitivamente? Per scoprirlo non ci resta che attendere.