Serena Enardu parla del confronto tra Miriana Trevisan e Pago: “Non mi interessa parlare, non mi piace”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 c’è stato l’incontro tra Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan. Da quanto si è capito dal confronto che hanno avuto in diretta televisiva pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti.

Il figlio della coppia vive con lei e a distanza di sette anni dalla separazione entrambi si sono rifatti una vita sentimentale. Quella del cantante negli ultimi mesi è stata spesso sotto i riflettori e al centro delle critiche dei giornali di gossip e non solo.

La sua storia, per adesso finita ma staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, con Serena Enardu. Anche quest’ultima, nella prima puntata del reality, era entrata in casa per dichiarare il suo amore. Ovviamente dopo l’incontro tra Pago e l’ex moglie sul web c’è chi si è scatenato chiedendo all’ex concorrente di Temptation Island cosa ne pensasse. Serena, come sempre, è stata molto diretta e sincera.

Le storie di Pago con Miriana Trevisan e Serena Enardu

Miriana Trevisan e Pago sono stata una delle coppie più amate e seguite dello scorso decennio. I due con il loro matrimonio hanno fatto sognare tutta Italia. Dal loro amore è nato il piccolo Nicola che attualmente vive con la madre. Sette anni fa, però, hanno deciso di prendere strade diverse per alcuni modi di ragionare e di vedere le cose troppo distanti l’uno dall’altra. Nonostante questo sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti vista la stima e l’affetto che li lega.

Pago e Serena Enardu sono fidanzati diversi anni fa. Per mettere alla prova i loro sentimenti hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. Alla fine è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere.

Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse. Serena, però, ha avuto l’occasione per fare un passo indietro e dichiarare nuovamente il suo amore durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu parla di Miriana Trevisan

Come detto in precedenza, nell’ultima puntata del Gf Vip Miriana Trevisan è entrata nella casa per incontrare Pago. E’ stato un momento molto toccante nel quale la showgirl ha raccontato di un momento molto difficile della vita del cantante, un modo per svelare, a suo dire, alcuni lati segreti del carattere di Pago.

I due si sono lasciati andare ad un sentito e profondo abbraccio, sottolineando una volta di più l’affetto e la stima che li unisce. Ovviamente sono arrivate a Serena da parte dei fan le domande su quanto accaduto e lei, schietta come sempre, ha sottolineato che non le interessa parlare di chi non è presente.