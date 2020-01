Ivana Icardi torna all’attacco contro Wanda Nara: “Sei sfacciata e senza ritegno”

Dopo qualche mese di silenzio Ivana Icardi, sorella del calciatore del Paris Saint Germain, torna ad attaccare la cognata e moglie del campione Wanda Nara. La loro diatriba familiare va avanti ormai da tempo e spesso è finita al centro di dibattiti e discussioni nei salottini della televisione italiana.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha accusato la cognata di aver allontanato il fratello dalla famiglia. Proprio per dare voce ai suoi molteplici appelli Barbara D’Urso l’ha voluta ospite nei suoi programmi.

Nonostante ciò non c’è stato modo di far tornare il sereno tra le due donne anzi. Ora che Wanda Nara è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip, Ivana Icardi torna all’attacco. La bella argentina ha scritto una lettera diretta al settimanale DiPiù. Nella missiva la sorella di Mauro ha attaccato duramente la showgirl, usando parole molto forti che non mancheranno di creare ulteriori polemiche.

La fine del rapporto tra Mauro e Ivana Icardi

Come detto in precedenza, Ivana Icardi si è fatta conoscere molto bene dal pubblico italiano per aver partecipato diverse volte ai programmi condotti da Barbara D’Urso nello specifico Domenica Live e Pomeriggio 5. Da tempo non ha più rapporti con il fratello Mauro e la colpa, a suo dire, sarebbe della moglie Wanda Nara.

Secondo Ivana quest’ultima ha fatto si che lui si allontanasse dalla famiglia e la sua richiesta è quella di riavere un rapporto con il fratello e i nipoti. Ha lanciato più volte appelli nei programmi di Canale 5 ma senza successo. Era entrata nella casa del Grande Fratello Nip, anche se in passato aveva già partecipato allo stesso format ma in Argentina, con l’obiettivo di mandare un messaggio forte al fratello.

A distanza di pochi giorni dal suo ingresso, però, è arrivata la diffida di Wanda Nara che le ha di fatto impedito di parlare di lei e del fratello. I suoi detrattori l’hanno accusata di voler sfruttare il nome del fratello per ottenere popolarità e ricchezza. Ivana non ha mai risparmiato critiche e attacchi alla moglie di Mauro ed ora, a distanza di mesi dall’ultima volta e quando Wanda è impegnata come opinionista del Grande Fratello, torna all’attacco.

La lettera di Ivana Icardi contro Wanda Nara

Il settimanale DiPiù ha dato spazio alla lettera scritta dalla sorella di Mauro Icardi e rivolta alla moglie di quest’ultimo. Nella missiva pubblicata dal giornale, la bionda argentina usa parole tutt’altro che dolci definendo la cognata sfacciata e senza ritegno. Secondo Ivana lei avrebbe allontanato il fratello perché non avrebbe voluto la sua partecipazione al Grande Fratello argentino e ora la accusa di essere seduta in studio della versione Vip italiana.

Ivana ribadisce che l’intento della sua lettera è sempre e solo quello di poter avere un confronto con il fratello e magari riuscire a ricostruire un rapporto che ad oggi sembra completamente dissolto.