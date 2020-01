Nina Moric, rancore verso Silvia Provvedi: “Non glielo perdono”

Nina Moric arrabbiata con Silvia Provvedi: il torto subito

Decisa, combattiva e tenace. Nina Moric ha lottato contro qualsiasi pregiudizio e luogo comune. Anche per questo quando appare in televisione lo scandalo è dietro l’angolo. Lanciata da Ricky Martin, la showgirl croata è stata praticamente adottata dal pubblico italiano, che nel bene e nel male le riconosce la schiettezza.

Per quanto alcune uscite appaiano talvolta oltrepassare il buon gusto, la Moric ha ben chiaro chi è e le pressioni provenienti dall’esterno non l’hanno mai influenzata in alcun modo.

Sentimentalmente parlando, conta diverse storie importanti, attratta dal tipico bad boy, il ragazzaccio sempre avvezzo ad infrangere le regole. Il nome di Nina Moric è ultimamente rimbalzato fra tutte le prime pagine dei giornali a causa del rapporto con Luigi Favoloso.

La scomparsa di Luigi Favoloso

L’ex concorrente del Grande Fratello 15 aveva fatto perdere le proprie tracce, facendo addirittura intervenire Chi L’Ha Visto, la popolare trasmissione di servizio pubblico in onda su Rai Tre. La stessa madre del ragazzo si diceva preoccupata, non avendo la benché minima idea in merito al guaio il figlio si fosse cacciato.

Una confessione choc di Nina Moric alla d’Urso ha ribaltato completamente i ruoli. Favoloso non sarebbe la vittima, bensì il carnefice, reo di violenza nei confronti suoi e del figlio Carlos. Questa sera a Live verrà scritto l’ennesimo capitolo del caso, quando Barbara proverà a dipanare, almeno in parte, la matassa.

Ma Nina ha anche degli altri conti in sospeso, raccontati mesi fa a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Fabrizio Corona stranamente non c’entra. Passati degli anni difficili, fonte di una immane sofferenza, Nina ha infine lasciato andare via la rabbia e il rancore. Fabrizio rimane il grande amore della sua vita, perché gli ha dato un dono come il figlio.

Nina Moric: le frecciatine nel momento più delicato

E allora nei confronti di chi prova risentimento? Ovviamente, le altre celebri fidanzate avute in passato dall’ex re dei paparazzi, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. La cantante ha rilasciato dei brutti commenti nei riguardi di Nina, frecciatine lanciate mentre lei soffriva tremendamente, essendosi vista appena portare via Carlos. Insomma, è alquanto improbabile che a Silvia abbia fatto l’in bocca al lupo per la dolce attesa…