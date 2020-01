Luigi Favoloso offende pubblicamente una donna: frasi sessiste

Luigi Favoloso, la squalifica al Grande Fratello 15 per frasi sessiste: il comportamento inqualificabile nella Casa

Spetterà alle autorità competenti stabilire se Luigi Favoloso sia un soggetto violento. Che il ragazzo abbia, come si dice in questi casi, la “testa calda” è assodato. Il nativo di Torre del Greco, protagonista nella nuova puntata di Live in onda stasera su Canale 5, fece un gran parlare di sé durante l’esperienza al Grande Fratello 15.

Luigi Favoloso, noto per la frequentazione sentimentale con Nina Moric, lasciò quantomeno perplessi in merito al comportamento tenuto nel reality.

Accusato perfino di bullismo verso altri concorrenti, l’esperienza televisiva finì il peggio possibile. Anziché lasciar decidere i telespettatori, la produzione non poté fare altrimenti che sbatterlo fuori. Il motivo? Delle frasi sessiste scritte dal giovane su una maglietta.

Ad Ultime dalla Casa, lo show condotto da Emanuela Gentilin, il ragazzo chiese scusa per le azioni nella Casa più spiata d’Italia, riferendosi principalmente al gesto commesso in piena notte, costatogli l’estromissione.

Ammissione di colpa

Luigi Favoloso ha ammesso il gesto, spinto dalla volontà di ricattare la trasmissione. Qualcosa di sbagliatissimo – ha commentato – ed ha accettato la squalifica nel migliore dei modi, in quanto se l’è meritata.

Pretendeva le sigarette, in caso contrario si sarebbe svegliato con indosso la stessa maglietta (riportante frasi irripetibili) alle 10 della mattina. Un gesto brutto e sbagliato, perciò Luigi Favoloso chiedeva ammenda sia alla produzione sia a Barbara e alle persone coinvolte nella storia.

I fan della trasmissione ricorderanno inoltre il trattamento “poco signorile” riservato ad Aida. Laddove tornasse indietro – ha aggiunto Luigi – si comporterebbe nella stessa maniera perché fa parte della propria indole. Magari in determinate situazioni poteva evitare, ma i messaggi passati sui social network sono sbagliati. Il web lo ha massacrato e così alcune situazioni sono state strumentalizzate.

Luigi Favoloso: il padre ospite a Live – Non è la d’Urso

Per seguire i recenti sviluppi della vicenda, questa sera in prime time su Canale 5 entrerà nello studio di Live – Non è la d’Urso la famiglia di Favoloso. Molti gli interrogativi aperti, soprattutto uno: ha veramente picchiato Nina Moric e suo figlio Carlos?