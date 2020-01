Luigi Favoloso, la madre: “Nina Moric dice solo bugie”

Luigi Favoloso, la madre risponde alle accuse di Nina Moric

Ormai tre settimane fa Luigi Favoloso lasciava perdere le proprie tracce, in quella che all’inizio sembrava fosse una sparizione.In realtà si è poi scoperto ben altro: l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha deciso di allontanarsi volontariamente, infatti il ragazzo, annunciato da Barbara d’Urso partenopea a Pomeriggio 5, ha rassicurato chiunque fosse in apprensione per lui.

Luigi Favoloso ha inoltre respinto la sconvolgente accusa mossegli da Nina Moric, secondo cui sarebbe violento e avrebbe messo le mani su lei ed il figlio Carlos.

Ad intervenire in sua difesa è oggi la madre, Loredana Fiorentino, sulle colonne del settimanale Di Più. Subito chiede, qualora le illazioni fossero vere, perché abbia evitato di denunciarlo. Dunque, rincara la dose e lancia la contraccusa: la modella croata si sta vendicando, sebbene il motivo le sfugga.

Tesi difensiva

La madre di Luigi Favoloso ha tentato in tutti i modi di informarsi su Luigi e ora, ottenuto conferma che sta bene, difende la persona cara. A suo dire, la Moric parla in televisione di un rapporto malsano, tossico, perfino disgustoso. Sa solamente una cosa: lo voleva sempre al proprio servizio. Nina non ha fatto del bene al figlio.

Fra poche ore Barbara d’Urso intervisterà il padre. Basta prendere però leggere le dichiarazioni di mamma per capire quale sia la tesi della famiglia Favoloso: difensiva.

Luigi Favoloso: due versioni, due verità

La donna confessa nuovi dettagli relativi al burrascoso passato della Moric, dove lei non poteva addirittura vedere il figlio. Luigi Favoloso le sarebbe stato accanto, trasferendosi a Milano e facendole da infermiere. E poi – aggiunge – la relazione tra Luigi ed il figlio di Fabrizio Corona, Carlos, era ottima.

Insomma, le versioni di Nina Moric e della signora Fiorentino sono diametralmente opposte. Negli studi televisivi le due avranno un faccia a faccia, in un confronto che già si prospetta incandescente.

Qualche altro colpo di scena vivacizzerà il confronto? Barbara d’Urso ormai ci ha abituato: nelle sue trasmissioni i colpi di scena sono all’ordine del giorno…