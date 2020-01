Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa: “Mi dispiacerà non vederla più in studio”

Gianni Sperti è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. L’opinionista è riuscito col tempo a crearsi il suo “personaggio” e con grande schiettezza espone il suo punto di vista.

Per sua stessa ammissione nelle ultime stagioni è diventato più esigente, in particolare con i protagonisti del trono over. Proprio per una questione anagrafica ci si attende che siano maggiormente maturi e che su di loro la popolarità possa avere un effetto minori.

Proprio questo è uno dei temi principali suoi quali Gianni lotta sempre con grande ardore. Ha fatto capire chiaramente che non tollera tutti coloro i quali entrano in studio solo per la popolarità. Nel senso che ci partecipa al dating show di Canale 5 deve farlo per trovare un fidanzato o una fidanzata.

Diventare dei personaggi televisivi può essere una conseguenze. Più di una volta è riuscito a smascherare persone che hanno cercato di prendere in giro tutti, redazione, opinionista, pubblico e conduttrice. A proposito del trono over ha parlato di una dama con la quale ha un rapporto molto particolare, si tratta di Gemma Galgani.

Gianni Sperti e Gemma Galgani

Il rapporto tra Gianni Sperti e Gemma Galgani è stato quanto mai controverso. Inizialmente l’opinionista ha criticato duramente il modo di comportarsi della donna. In particolare il ballerino ha fatto notare che una donna della sua età non può avere l’atteggiamento di un’adolescente. Dalle loro incomprensioni sono venute fuori discussioni anche abbastanza accese, ma onestamente niente a confronto degli scontri con Tina Cipollari l’acerrima “nemica” di Gemma.

Nel periodo in cui la dama torinese ha frequentato Giorgio Manetti, Gianni ha cercato di tenerla in guardia. A differenza di quanto fatto dalla collega che ha sempre sostenuto il cavaliere, Gianni Sperti ha fatto comprendere al pubblico che in molte occasioni è stato tutt’altro che coerente. Questo atteggiamento del ballerino ha fatto si che tra i due nascesse una sorta di feeling.

In seguito Gemma Galgani ha affrontato tutte le sue conoscenze con un’ingenuità non tipica di una donna matura. Questo atteggiamento ha irritato Gianni Sperti che si è avvicinato nuovamente alle idee della collega e amica Tina Cipollari.

La rivelazione di Gianni Sperti su Gemma Galgani

In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha celebrato i dieci anni dalla nascita del trono over. In tal senso il discorso dell’opinionista è finito presto sul rapporto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che animano e colorano molte delle puntate di Uomini e Donne Over.

Proprio a proposito di Gemma, il ballerino ha dichiarato che il giorno in cui Gemma dovrà abbandonare lo studio gli dispiacerà molto non vederla più. Ormai è parte integrante del programma anche se alla fine le ha augurato di trovare l’amore.