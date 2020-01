Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone:”Ho ancora tanto dolore dentro di me”

E’ stato il cado mediatico dell’anno che si è da poco concluso, ci riferiamo al presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

La bella showgirl a distanza di diversi mesi è tornata a parlare di quella situazione che l’ha posta al centro di asprissime polemiche. Nel suo racconto, apparso sulle pagine del settimanale Di Più, ha svelato di essere ancora profondamente turbata da quanto accaduto.

I loro nomi, ormai da tempo, vengono utilizzati anche in chiave ironica. Il web non ha perso tempo e sono apparsi meme e gif di ogni tipo. Nella scorsa stagione televisiva Pamela Prati è stata ospite di svariati programmi nei quali ha cercato di difendersi. Nonostante tutto la sua immagine è finita inevitabilmente per non essere più limpida. Sono moltissimi gli italiani che non credono alla tesi che la vorrebbe vittima di un raggiro amoroso nato sul web.

La storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone

Pamela Prati in diverse trasmissioni ha professato il suo amore per Marco Caltagirone, detto Mark, parlando addirittura di figli adottati insieme. A distanza da qualche settimana dalla notizia del matrimonio, però, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Dagospia ha lanciato la bomba secondo la quale il presunto sposo non sarebbe mai esistito. E’ iniziato un lungo, laborioso e aspro processo mediatico che ha viste coinvolte anche le socie dell’agenzia della quale faceva parte ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo.

La showgirl sarda si è dichiarata talmente irritata dalle domande che le sono state fatte da Barbara d’Urso a Live Non è la D’Urso e da Silvia Toffanin a Verissimo, che ha preferito abbandonare i programmi ad intervista in corso.

Verissimo, avrebbe dovuto avere l’esclusiva sulle foto del suo matrimonio. Cerimonia mai avvenuta. La conduttrice sentendosi presa in giro in prima persona, ha espresso i suoi dubbi al pubblico e alla diretta interessata, riguardo l’esistenza di Marco Caltagirone.

Decisamente meno diretto l’approccio di Barbara D’Urso ma il risultato è stato il medesimo, nessuna risposta e Pamela Prati che ha lasciato lo studio spiazzando il pubblico e la conduttrice. Solo a distanza di alcuni mesi e dopo aver provato ad inventare apparizioni social del presunto fidanzato, le protagoniste di questa tristissima vicenda hanno confessato.

La sofferenza di Pamela Prati

Ormai sono passati alcuni mesi da quanto raccontato poc’anzi. Dopo un lungo periodo di silenzio, Pamela Prati, è tornata a parlare di tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone. La showgirl non ha potuto fare altro che ammettere che ancora sta soffrendo.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Di Più Pamela Prati ha dichiarato di non essere ancora guarita e di avere ancora tanto dolore dentro di sé. La showgirl ha ribadito di essere una vittima preferendo non parlare delle sue ex colleghe Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.