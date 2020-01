Paola Caruso, rissa in tivù: ex Bonas incontenibile!

Paola Caruso: l’ex Bonas di Avanti un Altro protagonista di una rissa davanti alle telecamere

Che peperino Paola Caruso! Ex Bonas di Avanti un Altro si è sempre distinta per un atteggiamento sopra le righe e fra poche ore scuoterà nuovamente gli animi a Domenica Live, contro Moreno Merlo?

Lei e il dj, in passato fidanzati, si sono recentemente scambiati feroci accuse e forse Barbara d’Urso riaffronterà l’argomento oggi pomeriggio. Secondo il comunicato ufficiale firmato Mediaset, Paola Caruso entrerà in studio insieme al figlio Michelino, nato dalla relazione tra lei e l’imprenditore Francesco Caserta.

Cioè, anche qui, lo sostiene lei, mentre l’ex fidanzato assicura il contrario. E allora chi mente? Ci sarà presto o tardi il test del DNA? Difficile saperlo, soprattutto oggi. In seguito alla rottura i due hanno spesso litigato, ma proprio nell’ultimo periodo sarebbe scesa la pace.

Carattere da vendere

Se ne avete seguito le gesta, saprete benissimo che Paola Caruso ha una propensione nel cacciarsi in duri scontri. Il suo carattere fumantino contribuisce certamente al tutto, tosta come poche ce ne sono in giro e, mentre negli ultimi giorni ha avuto uno scontro con Ivan Gonzalez dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4, già in precedenza il temperamento ribelle di Paoletta venne fuori, durante un reality spagnolo, Superviventes, l’equivalente spagnolo del nostro L’Isola dei Famosi.

Sbarcata nella spiaggia in Honduras ebbe l’intero gruppo contro. La Caruso, eliminata già durante la prima settimana, anziché salutare il programma si trasformò in ‘zombie’, ovvero una specie di disturbatrice dei concorrenti in gara. Tradita dal maltempo, fu costretta ad abbandonare la palafitta in cui viveva appartata e a tornare sulla terraferma dagli altri e l’accoglienza non fu assolutamente idilliaca.

Paola Caruso: duello tra pantere

Uno dei naufraghi, Kikò Jimenez, tanto per dirne una, mentre Paola riposava le tirò della sabbia addosso. Oltre al compito di disturbare i compagni, la soubrette era chiamata a rubare loro pure il necessario per la loro sopravvivenza e così si era impossessata della stuoia di Raquel, la gemella del duo musicale Las Mellis.

Quest’ultima, nel tentativo di riprenderne il possesso, decise di scagliarsi contro Paola. Il risultato? Botte da orbi!