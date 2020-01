Alex Belli, Mila Suarez hot: “A letto mi chiedeva cose strane”

Alex Belli e Delia Duran contro le cinque sfere a Live – Non è la d’Urso: l’ex compagna dell’attore Mila Suarez ha rivelato scottanti retroscena sulla relazione sessuale

Da soli contro le cinque sfere. Alex Belli e Delia Duran potranno fare esclusivamente affidamento su loro stessi a Live – Non è la D’Urso, in onda questa sera su Canale 5. La coppia, tra le protagoniste di Temptation Island Vip 2, appare ben salda, pronta a superare qualunque ostacolo.

Ma qualcuno crede poco nella loro unione. Nel quintetto ci sarà probabilmente pure Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore di Centovetrine. Già in passato ha messo i due nel mirino e difficilmente Barbara d’Urso si lascerà sfuggire l’occasione di “sguinzagliarla”.

Maltrattata e trascurata

Come già fece durante una vecchia puntata di Domenica Live, quando ospitò Mila Suarez in studio, decisa a stroncare Alex Belli. L’uomo si sarebbe reso colpevole di averla maltrattata e trascurata, inoltre in camera da letto pretendeva cose contro la sua natura. Al che Carmelita le chiese chiarimenti.

Magari la mentalità musulmana o meridionale la bloccavano, però le pareva strano immaginarsi l’uomo muoverle richieste particolari. E invece – Mila spiegava – desiderava fare qualcosa che per una ragazza normale come lei è inaccettabile. Barbara d’Urso tentò di strapparle altri dettagli. Mila rimase sul vago e si limitò a confermare quanto già proferito: riguardavano il sesso.

Alex Belli: la passione per le donne

La Suarez credeva di non aver mai avuto l’amore dall’interprete: lui ama le donne in generale, ma non sta mai davvero con nessuna per il sentimento. Le avanzava pretese particolari e Mila, nel rispetto della propria religione, non intendeva soddisfarlo.

Lui sta forse insieme a Delia perché dalla mentalità aperta, aggiunse infine la concorrente del Grande Fratello 16. Insomma, nonostante evitò accuratamente di diffondere particolari hot, la bella Suarez menzionò dei gusti particolari dell’ex compagno: il tema verrà nuovamente analizzato negli studi televisivi?

Nel corso della precedente esperienza a Temptation, è apparsa evidente la forte complicità tra Alex e Delia. Dall’esterno sembrano molto focosi e Belli ha sempre ammesso di ricercare totale complicità dalla partner.