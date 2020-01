Alex Belli, l’ex moglie Katarina Raniakova: “Per me è morto”

Alex Belli avrebbe tradito più volte l’ex moglie Katarina: la confessione

A Temptation Island Vip 2, docu-reality trasmesso su Canale 5 la scorsa estate, Alex Belli e Delia Duran hanno immediatamente rubato la scena. Pur subentrati in corso, per sostituire gli uscenti Ciro Petrone e Federica Caputo, l’attore e la sua bella non delusero affatto il pubblico.

Mentre lei flirtava apertamente coi tentatori, il partner perdeva letteralmente la testa e la sua corsa sfrenata dopo un filmato mostratogli rimarrà negli annali. Durante il falò di confronto finale, Alex Belli perdonò la donna amata e tra solo poche ore affronteranno insieme le cinque sfere a Live – Non è la d’Urso.

Gli innamorati avranno la necessità di guardarsi ben bene le spalle perché i detrattori muoveranno senz’altro feroci critiche. Tra di loro ci sarà magari Katarina Raniakova, l’ex signora Alex Belli, già ospite della d’Urso in tempi non sospetti a Domenica Live.

Favola diventata incubo

Nel salottino la donna parlò di rapporto felice, una vera e propria favola trasformatasi in incubo. Prima facevano qualsiasi cosa insieme. Non si annoiavano mai. Ogni giorno è stato bellissimo. Poi lui ha cambiato personalità.

Ci sono stati tradimenti. Alex Belli – così raccontava Katarina – si allontanava anche per 24-36 ore senza dirle nulla. Il fondo venne toccato a Natale, descritti dalla donna come i due mesi peggiori della sua vita.

Il periodo dopo il reality in Honduras è stato l’apice della loro storia, lui era sereno ed aveva le idee chiare. In base alla versione raccontata dalla Raniakova, avrebbe perdonato i tradimenti del compagno. Dal suo punto di vista la felicità è durata un anno finché ha scoperto le scappatelle. Ed ha deciso di piantarlo in asso.

Alex Belli: voltate le spalle al nonno

Al nonno di lei l’attore avrebbe mancato di rispetto. Saltò il suo funerale malgrado egli avesse vissuto per nove anni con la sua foto sul comodino. Per Katarina da quel momento è morto. Laddove la modella slovacca rifiuti di presentarsi stasera il vecchio capitolo lo considererebbe definitivamente chiuso.

Tuttavia, un discorso in sospeso rimane, infatti la Raniakova ha affermato che a Belli sarebbe impossibile avere figli, mentre il diretto interessato sostiene il contrario e potrebbe essere questo uno dei temi disaminati.