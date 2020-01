Anna Oxa, perde la pazienza Silvia Toffanin: “Vuoi litigare?”

Anna Oxa, nervi tesi con Silvia Toffanin: lite sfiorata a Verissimo

In un mercato discografico pieno zeppo di meteore, esistono ancora i giganti come Anna Oxa. Voce potente, timbro facilmente riconoscibile: artiste così difficilmente te li dimentichi.

Perché non è un prodotto omologato, fatta a stampino e pure nelle interviste la personalità della donna trabocca sempre. Nel bene o nel male, ripudia il politically correct e se necessario “azzanna” i nemici.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo in passato, Anna Oxa creò scompiglio, insofferente dopo alcune domande riguardanti il cambiamento compiuto durante gli anni. Chissà cosà gli sarà passato per la testa, forse nelle parole pronunciate dalla conduttrice scorgeva allusioni su un’eventuale incoerenza.

Senz’altro ci rimase male, infatti la risposta fu piuttosto sgarbata. Quando guarda dei filmati passati che la riguardano in passato prova sostanziale disinteresse. Si disse di aver capito la propria natura, avendo completamente rimosso qualsiasi sovrastruttura. Per dire chi è, cosa possa essere e pensare, devono frequentarsi.

Stalking, questo termine misterioso

La padrona di casa provò a scioglierla col sorriso e invitandola a frequentarsi, prima di virare deciso verso il tema della denuncia per stalking avanzata mesi addietro. Anna Oxa però smentiva: ha soltanto denunciato dei fastidi. Gli organi di Stato hanno inventato tale condizione, non lei. Bisognava pesare le parole, in quanto parecchi casi vengono definiti stalking, invece non è così. Insomma, la tensione era palpabile.

La Toffanin insistette, definendola un personaggio moderno, in continua evoluzione e la cantante spazzò via il concetto del piacere, esiste quello del comprendere. Sarebbe decisamente più bello se tutti osservassero dentro sé stessi. Quindi, Silvia gettò la spugna, ritenendo probabile un litigio a breve chiese il supporto di un filosofo.

Anna Oxa: annuncio choc

Stasera l’artista tornerà davanti alle telecamere, ospite di Live dove – assicura Barbara d’Urso – rilascerà confessioni choc. La fantasia del pubblico cavalca selvaggia: la Oxa pensa controcorrente e gli schemi precostituiti le vanno immancabilmente stretti.

Il sì all’invito sarà verosimilmente motivato da valide ragioni e, ammesso e non concesso che con la presentatrice partenopea vada d’accordo, sgancerà una bomba clamorosa, di cui ne sentiremo parlare a lungo?