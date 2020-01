Mark Wahlberg, star di un film a tema porno: “Vorrei tornare indietro”

Mark Wahlberg protagonista questa sera di Transformers su Italia 1: l’attore rimpiange di aver accettato un ruolo

In serata, a partire dalle ore 21.20, Italia 1 trasmetterà Transformers – L’Ultimo Cavaliere, il quinto atto della miliardaria serie cinematografica basata sui robottoni. Protagonista Mark Wahlberg, attore straordinario come certificano i numerosi riconoscimenti e i ruoli ricoperti durante la sua decennale carriera.

Eppure, la fama, i soldi e lo status raggiunto nell’ultra-competitiva industria cinematografica non sopperiscono al rimpianto per aver prestato volto (e soprattutto corpo) in un film molto conosciuto.

1997. Inizio carriera. Mark Wahlberg, chiamato fin lì sul set in appena 5 occasioni, concorre già agli Oscar. Indirettamente, ma ci concorre. Boogie Nights riceve ben tre candidature e lui è il protagonista della storia tratto da vicende realmente vissute da diversi pornodivi dell’epoca, in particolare il celebre John Holmes.

La confessione al cardinale

Oggi la star americana rifiuterebbe quella stessa parte, un importante trampolino di lancio nella carriera tuttavia ora ritenuto offensivo verso la sua stessa persona. Nel corso di una conversazione intrattenuta con il cardinale Blase Cupich di Chicago, mette il ruolo in Boogie Night in cima alla lista delle decisioni sbagliate prese.

Mark Wahlberg spera sempre che Dio sia indulgente, perché in passato ha commesso degli errori. Era una persona distante anni luce dal cattolico impegnato attuale. Ha incontrato diversi ostacoli in passato e, se gliene venisse dato modo, si comporterebbe diversamente.

Non si è mai vergognato di parlare del suo passato, delle brutte strade imboccate, tipo l’essersi affiliato ad alcune bande o la reclusione in prigione, perciò crede sia possibile rispecchiarsi in lui a livello personale.

Mark Wahlberg: un esempio come marito e come padre

Di conseguenza, Wahlberg prova ad aiutare i giovani in ogni maniera possibile. Vuole dire loro che qualcuno ha passato le loro stesse cose ed è riuscito a trasformare la propria esistenza in positivo.

La vita è stata estremamente generosa con Wahlberg: anche nell’istante in cui ha ceduto alle tentazioni ha avuto occasione di redimersi. Il 48enne confida infine di essere un buon esempio come marito e come padre. Una proposta la accetta solo se rispetta i sacri valori cristiani.