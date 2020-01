Grande Fratello Vip, Andrea Denver in lacrime per Elisa De Panicis: “Ci sto soffrendo tanto”

Sono ormai andate in archivio le prime puntate del Grande Fratello Vip 4 e le dinamiche del gioco cominciano a farsi interessanti. Le simpatie, le antipatie e i possibili flirt prendono pian piano forma.

In molti avevano pensato e sperato che tra Elisa De Panicis e Andrea Denver potesse esserci del tenero. Dopo che i due, nonostante qualche remora, hanno svelato di aver avuto una frequentazione oltre oceano, era lecito aspettarsi un ritorno di fiamma che purtroppo non ci potrà essere, almeno all’interno della casa più spiata d’Italia.

La modella, infatti, è stata eliminata proprio nell’ultima puntata. Tra i due, proprio per il fatto che lei aveva raccontato quanto accaduto mentre lui aveva preferito far finta di niente, c’è stato un duro scontro. Elisa ha usato parole molto dure e Andrea, nonostante abbia sottolineato che continuerà a volerle bene, ha reagito con forza. Una volta terminata la puntata e sancita l’eliminazione della modella, Andrea Denver ha ripensato a quanto accaduto.

Il flirt tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis

I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono frequentati a Miami, dove lui vive e lei si era recata per lavoro. A seguire ci sarebbero stati diversi incontri sia a Los Angeles che a Milano. Hanno raccontato di aver raggiunto una certa complicità. Nonostante Andrea Denver ha chiarito che dal suo punto di vista Elisa De Panicis è solo un’amica.

Questo ha molto infastidito la concorrente che si è sentita presa in giro. Durante la settimana, infatti, ha raccontato il suo stato di malessere in un lungo e duro sfogo con Paola Di Benedetto.

Nella scorsa puntata, poi, si è andato decisamente oltre con la ragazza che ha accusato il modello di essere falso, di aver pianificato una strategia che prevedeva il loro riavvicinamento e conseguente fidanzamento.

La strategia, smentita seccamente da Denver, prevedeva inoltre che lui si avvicinasse a Rita Rusic e che diventasse amico di Ivan Gonzalez. Comprensibilmente questo atteggiamento ha provocato la reazione accesa di Andrea che ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa. Il modello, infatti, ha definito l’ex fiamma una bugiarda.

La confessione di Andrea Denver

A mente fredde Andrea Denver è tornato a parlare dell’argomento Elisa De Panicis e l’ha fatto con Paolo Ciavarro. In un momento di sfogo il modello ha raccontato che ci sta soffrendo tanto, anche perchè con la ragazza ha avuto un rapporto molto scherzoso.

Denver ha confessato anche che si sono sempre sentiti e che proprio per questo non si sarebbe mai aspettato una reazione di questo tipo. Nonostante tutto, però, Andrea conclude l’intensa chiacchierata con Paola sottolineando che è felice del fatto che sia stato insieme all’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip.